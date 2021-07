TG Veneto News. Nuovo focolaio di variante Delta a Venezia: una donna orientale alle malattie infettive. Positivo anche un familiare. Al camp di Isola Verde seconda giornata di tamponi in camper.

Servono misure drastiche per limitare le varianti: il professore Andrea Crisanti invoca zone rosse immediate: un’accelerazione sulla somministrazione delle seconde dosi.

Drammatico scontro a Padova tra una moto e un furgone: muore uno studente di 17 anni. La disperazione del padre arrivato sul posto: “la moto era un mio regalo, l’ho ucciso io”.

Al via Vicenza il maxiprocesso per l’inquinamento da Pfas: 15 gli imputati, oltre 300 le parti civili. Udienze in due aule collegate per permettere la presenza di tutti i legali.

Uccisa con 20 coltellate, tre delle quali mortali: la verità dell’autopsia sulla barista di 35 anni assassinata sul Piave. Mutilata dell’orecchio quando era ancora viva.

I tassisti di Vicenza in crisi nonostante la zona bianca: il settore fieristico e il turismo non è ripartito. Il sindaco mette 200mila euro a favore della categoria.

A Belluno gli anziani tornano in classe: al liceo scientifico sono gli studenti a insegnare loro come usare internet e gli smartphone.

