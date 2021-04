TG Veneto News. Abbiamo numeri da zona arancione: il presidente Zaia spera nel cambio di colore anche per riapre negozi e scuole subito dopo Pasqua.

Nel giorno del debutto il portale unico per i vaccini esaurisce la disponibilità in poche ore: molti i cittadini delusi, mentre la regione aspetta ora in nuove forniture per ripartire con la campagna vaccinale interrotta.

Protestano negozianti, baristi, ambulanti: nuovo dpcm prolunga un’agonia senza fine. Va evitato lo scontro sociale. Il monito di Ascom Veneto: le aziende non reggono più.

Dura presa di posizione di Confartigianato contro i troppi abusivi nel settore benessere: con le attività chiuse per la zona rossa dilaga l’illegalità. Via una petizione indirizzata al governo.

Mai più grandi navi a Venezia: via libera del governo allo stop della crocieristica in laguna. Ci si sposta a Marghera. Concorso di idee per le soluzioni alternative.

Padova progetta l’estate che verrà e punta tutto su cultura ed eventi. Il comune stanzia fondi per il settore fermo da più di un anno e lavora ad una ripartenza in grande stile.

In Alpago i lavori di pulizia del lago di Santa Croce: a inizio dicembre una grande quantità di materiale era confluita nello specchio d’acqua a causa del maltempo.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.