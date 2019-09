TG Veneto: i titoli di apertura

Sale la tensione tra i truffati dalle banche Venete: la piattaforma funziona male e a rilento. Le associazioni chiedono al governo un incontro immediato

E’ l’assessore Lanzarin a convocare per lunedì in regione un nuovo tavolo tecnico: sotto l’analisi c’è ancora la grave carenza di medici in tutto il Veneto.

I coniugi trovati morti ad Asiago sarebbero stati storditi e uccisi dalla figlia con gli antidepressivi: il caso ma verso l’archiviazione

Svolta nel pagamento del ticket per i vaporetti: ora lo si potrà fare anche utilizzando il bancomat e smartphone.

Ieri sera la Consacrazione della più bella della provincia di Vicenza: la fascia va a Diletta Varotto

