TG Veneto: i titoli di apertura

Il Veneto è la regione più calda d’Italia: temperature oltre il record del 2003, domani la giornata rovente, livelli di ozono preoccupanti.

Cambio di regolamento per le sale slot della provincia di Belluno: si potrà giocare solo per otto ore al giorno. Parte la lotta alla ludopatia.

Il contestatissimo libro del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi è stato presentato anche a Verona: sala gremita con autorità di spicco

Mestre, conto alla rovescia per il più atteso festival musicale della regione. Ospiti internazionali sul palco del Home Venice Festival

Debutta sabato in Arena Il trovatore ennesimo omaggio al maestro Franco Zeffirelli e lunedì Vicenza ospiterà l’appuntamento annuale con Viva Verdi

