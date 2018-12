TG Veneto: le notizie del 10 dicembre 2018. Scontro mortale fra tir in A4 tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano. Cavarzere è ancora sotto choc per la morte di un 79enne pestato davanti al bar.

Scontro fra tir in A4 tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano. A perdere la vita uno dei tre autisti. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Oltre sei i km di traffico, chiuso il casello di Vicenza Est.

Cavarzere è ancora sotto choc per la morte di un 79enne pestato a morte lo scorso sabato sera in un bar. Il sindaco si è fatto portavoce dello sconcerto: indifferenti quelli che hanno assistito al massacro. Il giudice lo ha imputato di omicidio pre-intenzionale.

Fa sparire dalla sua Chiesa la cassetta delle offerte e le candele elettriche: succede a Grantorto, Padova. Il parroco afferma: “Per pregare non bisogna pagare”.

Perquisire all’ingresso è illegale, e lo si può fare solo con i ragazzi, in quanto lo spray al peperoncino è legale per la legittima difesa. Il caso di Ancona ha riaperto il tema della sicurezza nelle discoteche: preoccupati i proprietari dei locali di Verona. Chiesto il daspo.

Rovigo si trasforma in una città ad alta velocità: due nuove corsie per i treni Frecciarossa 1000. La tratta collegherà la città a Fiumicino. Treviso guarda invece ai tram elettrici potenziando la linea 7, passante per il centro città, durante l’orario di punta.

A Vicenza è stato revocato il livello arancione per le sostanze inquinanti nell’aria, i mezzi Euro4 Diesel potranno ricominciare a circolare. Il prossimo bollettino sarà emesso giovedì. Belluno chiede invece uno sforzo alla popolazione per salvare l’ambiente e li invita a prestare attenzione all’uso degli impianti di riscaldamento.

Presentato a Padova il libro che racconta per immagini la tragedia causata dal maltempo un mese fa nel Bellunese: sono state stampate 10 mila copie che verranno spedite a chi non deve dimenticare e deve aiutare, in primis ai politici dei palazzi romani.

Tempo di banchetti e festa a Verona in occasione di Santa Lucia: i festeggiamenti dureranno fino al 13 dicembre.