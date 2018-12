TG Veneto: le notizie di venerdì 7 dicembre: ritrovata la 13enne Carlotta Mondelli. Sale a 17 il numero delle interdittive anti mafia a Verona. A Selva di Cadore, colpita dal maltempo, è ritornata l’acqua potabile.

Ritrovata la 13enne Carlotta Mondelli, originaria di Pionca di Vigonza, scomparsa da alcuni giorni. La ragazzina si nascondeva infatti nella barca di famiglia a Jesolo. I genitori si erano rivolti anche a Chi l’ha visto? Pare che prima della scomparsa Carlotta abbia sottratto qualche banconota ai genitori. La madre ha comunicato su Facebook che Carlotta sta bene, ringraziando chiunque abbia aiutato nelle ricerche. Al momento sono sconosciute le cause della fuga.

Sale a 17 il numero delle interdittive anti mafia a Verona: la bassa veronese si conferma zona in cui la criminalità organizzata guarda per investire.

Bassano è la prima tappa della due giorni vicentina di Gentiloni, che attacca Salvini affermando scandaloso il fatto che il politico si promotore di una manifestazione (quella avvenuta a Roma) che lancia messaggi aggressivi. Afferma infatti che Salvini dovrebbe garantire istituzionalmente la sicurezza di tutti gli italiani. Gentiloni si trova in terra vicentina per presentare il suo nuovo libro, “La sfida populista”.

Luca Coletto giura come sottosegretario alla salute. Zaia parla di lui come un ottimo alleato per gli scorsi otto anni nel realizzare una sanità veneta che funziona. Coletto porta al ministero un bagaglio di esperienze non comune come quello di una regione all’avanguardia da un punto di vista della sanità.

Vicenza: la fiera non si quota in borsa, mercati instabili. Il progetto industriale va ripensato, in quanto è totalmente mancata l’adesione di fondi esteri, ha spiegato il presidente Ravanelli.

Mancanza di autisti di tir: merci e camion bloccati a Treviso. C’è in corso una vera e propria crisi dell’autotrasporto nel trevigiano. A lanciare l’allarme confartigianato marca trevigiana. L’emergenza si fa sentire in tutta la sua drammaticità a causa delle imminenti feste natalizie, momento dell’anno in cui le consegne aumentano del 15%. Rinunciare alle commesse di lavoro perchè non ci sono autisti disponibili, quindi, sta causando una grande perdita economica per le aziende di autotrasporto. Non c’è infatti un ricambio di autisti, in quanto vi sono solo 100 neopatentati all’anno per la categoria, anche a causa delle grosse spese da sostenere per poter acquisire la patente idonea. Confartigianato e i sindacali di categoria hanno quindi deciso di dare un rimborso di 1000 ai neopatetnati per il loro impegno, sperando di uscire dall’emergenza.

Si richiedono sempre più persone specializzate, nel mondo del lavoro. Ancora troppe poche persone non hanno competenze informatiche, digitali e relazionali. Da una ricerca dell’Università di Padova che ha itervistato 200 lavoratori tradizionali, sono emersi principalmente tre punti: divario generazionale molto evidente in ambito lavorativo, la necessità di avere una laurea, e il fatto che la natura del contratto firmato incide sulla professionalità del lavoro.

Chiude il giornale Messagero di Sant’Antonio: bilancio in negativo per 2.7 milioni di euro. Gli otto giornalisti licenziati stanno occupando le stanze della redazione. Affermano che è stata distrutta l’anima di un giornale in un modo inumano.

A Selva di Cadore, colpita dal maltempo circa un mese fa, è ritornata l’acqua potabile. Il territorio sta quindi ripartendo.

Rovigo capitale del presepe: ve ne sono esposti 450 a palazzo Casa Ponzetti, interamente dedicato all’usanza della natività. I presepi sono tutti realizzati a mano, spesso mossi da meccanismi ben celati. L’esposizione si può visitare con un piccolo contributo di tre euro (gratis per i bambini sotto i 10 anni) e il denaro ricavato verrà devoluto alla ricerca oncologica.

A Farra di Mel a Belluno, una coppia addobba la propria casa come se fosse il Polo Nord: tutti gli addobbi sono da loro costruiti con materiali di riciclo. Le offerte lasciate dai visitatori verranno devolute per la ristrutturazione delle chiese del territorio.