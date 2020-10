Test rapido, arriva in Veneto un nuovo tampone con l’esito pronto in dieci minuti. Prima in Italia, la Regione Veneto sta sperimentando con successo, un nuovo tipo di tampone rapido antigenico dotato di procedure estremamente semplici. Poca invasività, altissima attendibilità in grado di dare l’esito in dieci minuti.

La novità è stata presentata oggi dal primario di microbiologia di Treviso e coordinatore delle microbiologie del Veneto, dottor Roberto Rigoli.

Le parole di Zaia

“Siamo grati al dottor Rigoli e alla sua equipe perché il loro lavoro costituisce la nuova frontiera della prevenzione dal coronavirus e apre scenari finora nemmeno immaginabili, essendo possibile utilizzare questo metodo semplice, veloce e sicuro non solo per la ricerca del Covid 19, ma per tanti altri tipi di esame.

Il Veneto è il primo in Italia a fare questo passo. È la logica conseguenza della scelta di non fermarsi mai di fronte a un risultato acquisito, ma di cercare continuamente nuove evoluzioni.

Con questo metodo si potrà, ad esempio, fare l’esame all’interno delle scuole, dotare dei kit ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che lo vorranno e lo riceveranno gratuitamente per eseguirlo ai loro assistiti, evitando le lunghe code.

Le gare per l’acquisto del necessario sono già partite e contiamo di poter avviare questo nuovo cammino nel giro di poche settimane”.

Test rapido

La procedura illustrata dal dottor Rigoli, utilizza un tamponcino di piccole dimensioni, che viene inserito semplicemente nella fossa nasale e roteato brevemente all’interno di entrambe le narici.

Una volta estratto, il tampone viene inserito in una provetta dove si scioglie l’antigene e il contenuto viene analizzato da un apparecchio del costo di circa mille euro. L’esito del tampone sarà pronto in soltanto dieci minuti.

Con il precedente tampone molecolare rinofaringeo si doveva entrare anche di dieci, dodici centimetri nella cavità nasale. Il test e gli strumenti per eseguirlo sono validati dalla massima autorità scientifica americana.