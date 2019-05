In occasione della recente apertura de “La Corte al Fondaco”, nuovo food market al piano terra del department store a pochi passi dal Ponte di Rialto. T Fondaco dei Tedeschi by DFS organizza “Esperienze di Sapore” un ciclo di incontri aperti al pubblico nel corso dei quali sono presentati la storia, le prerogative produttive, le caratteristiche e gli utilizzi in cucina di alcuni dei prodotti di eccellenza proposti dalla Corte. All’evento saranno presenti i protagonisti delle aziende, intervistati dai più riconosciuti leader d’opinione dell’enogastronomia italiana.

30 maggio, protagonista la pasta

Alle ore 18 al T Fondaco dei Tedeschi (piano terra del Fondaco) Francesca Petrei Castelli, titolare dell’Antico Pastificio Rosetano Verrigni, sarà in conversazione con Eleonora Cozzella, giornalista e critica gastronomica.

L’incontro sarà incentrato su uno degli alimenti per eccellenza della tradizione italiana: la pasta. Protagonista il Pastificio Rosetano Verrigni, unico al mondo a trafilare in oro alcuni formati di pasta e a proporre una speciale porosità e maggior croccantezza, apprezzate dagli chef più autorevoli.

Nel corso dell’incontro si ripercorrerà la storia della pasta, e si impareranno a riconoscerne le proprietà. Per comprendere la qualità della pasta firmata Verrigni seguiranno tre degustazioni di pasta per il pubblico e non mancherà la carbonara.

Ingresso gratuito con prenotazione a fondaco.events@dfs.com, fino a esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti in programmazione saranno:

Settembre – Il cioccolato artigianale di alta qualità. L’esperienza Amedei.

Ottobre – Natura, tradizione e tecnologia al servizio del tartufo con Appennino Funghi e Tartufi.

Novembre – Dall’altopiano della Murgia, in Puglia, i segreti della molinatura dell’olio a regola d’arte con Frantoio Muraglia.

Dicembre – La trazione del panettone. Cova l’arte dell’alta pasticceria.

La Corte al Fondaco

La Corte al Fondaco è il nuovo food market al piano terra del department store a pochi passi dal Ponte di Rialto. Qualità e autenticità sono i criteri principali che hanno guidato DFS nella scelta che viene proposta.

La selezione comprende per lo più prodotti e marchi italiani storici e artigianali, che sono autorevoli punti di riferimento nel mondo nell’enogastronomia d’eccellenza e che spesso sono presenti anche nelle cucine dei grandi chef.

Da salato al dolce, dal cioccolato al caffè, dall’olio al vino, i food lover che ricercano la qualità potranno soddisfare alla Corte al Fondaco ogni loro passione e curiosità.