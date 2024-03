L’assessore Marcato celebra la conclusione di un intervento decennale volto a disinnescare una bomba ecologica

Concluso lo smaltimento rifiuti ex C&C. Marcato, l’azienda sotto sequestro era diventata una bomba ecologica e dal 2000 gli abitanti di Pernumia nel padovano cominciarono a segnalare preoccupati l’enorme mole di rifiuti che vi veniva stoccata

Le parole di Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico veneto: “15,7 milioni di euro è stato il costo di questo intervento di bonifica. 54.000 tonnellate complessive di rifiuti stoccati per 20 anni di lavoro. L’ho iniziato io quando ero assessore in provincia di Padova. Oggi è finalmente partito l’ultimo camion. Ridiamo a questa comunità finalmente un sito pulito. Peccato che chi ha fatto questa porcheria immonda non abbia pagato a sufficienza. Però noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto e io oggi sono felice che una bomba ecologica di questa natura sia stata finalmente disinnescata.”

La riflessione sull’operazione di bonifica tra costi, impatto sociale e richiesta di giustizia ambientale

Il discorso dell’assessore Marcato sul tema della bonifica dei rifiuti nel Veneto offre uno sguardo approfondito sulla complessità e sull’importanza delle operazioni di pulizia ambientale. Questo investimento milionario ha permesso di bonificare un sito di 14.300 metri quadrati.

Il costo finanziario dell’operazione è stato significativo, ma è stato necessario per ripristinare un ambiente sano e sicuro per la comunità. L’assessore Marcato lamenta il fatto che coloro che hanno causato questa “porcheria immonda” non abbiano pagato abbastanza per il danno inflitto all’ambiente e alla società. Questo solleva importanti questioni di responsabilità e di giustizia ambientale che devono essere affrontate e risolte in modo efficace per evitare che simili problemi si ripetano in futuro.

Il ruolo cruciale delle istituzioni pubbliche e l’importanza della trasparenza nell’impiego delle risorse

L’assessore sottolinea anche l’importanza dell’impegno delle istituzioni pubbliche nella gestione dei rifiuti e nella bonifica dei siti inquinati. L’investimento della Regione del Veneto, di cui una parte significativa è stata fornita attraverso la Legge speciale per Venezia, dimostra l’importanza dell’azione governativa nel risolvere questioni ambientali complesse.

Inoltre, l’affidamento dello smaltimento a imprese specializzate mediante gare europee evidenzia l’importanza della trasparenza e della competizione nel settore ambientale, garantendo che le risorse pubbliche siano impiegate in modo efficace ed efficiente per il bene della comunità e dell’ambiente.

