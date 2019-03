Svolo del leon: si chiude l’edizione 2019 del Carnevale di Venezia

Domani, martedì grasso 5 marzo si conclude l’edizione 2019 del Carnevale di Venezia: presentazione sul palco della Maria del Carnevale e tradizionale Svolo del Leon

“Blame the moon” ultimo atto. Domani, martedì grasso 5 marzo, si conclude l’edizione 2019 del Carnevale di Venezia. Si parte alle 11.30 con il concorso della maschera più bella ed i costumi pronti a sfilare per l’ultima volta sul palco di Piazza San Marco.

Nel pomeriggio attenzione focalizzata sulla Maria dell’Anno 2019, la cui elezione si terrà stasera nelle Sale Apollinee della Fenice da parte della giuria tecnica che ha già scelto, ad inizio kermesse, le dodici Marie del Carnevale. Preceduto alle 15.45 da uno spettacolo di danze storiche a cura dell’Associazione ASD, Gruppo Dame e Cavalieri alle 16.30 le Marie giungeranno in piazza all’incirca verso le 16.30 dopo aver partecipato ad un corteo acqueo di caorline che partirà da San Giacomo dell’Orio.

In Piazza si terrà la presentazione al pubblico della Maria vincitrice del titolo 2019 che indosserà il suo nuovo vestito realizzato e cucito in questi giorni nella bottega dell’Atelier Pietro Longhi. A seguire la presentazione della Maria dei lettori del Gazzettino e l’incoronazione da parte del Doge della damigella più dolce e aggraziata del Carnevale,

Il tutto orchestrato dal Maestro di Cerimonia e presentatore Maurice Agosti e attorniato dal Corteo dogale curato dal C.E.R.S., Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche di Massimo Andreoli.

Puntuale, alle ore 17.00, l’ultimo momento clou della giornata: lo Svolo del Leon che da sempre chiude le celebrazioni in Piazza San Marco e annuncia la fine del Carnevale. Il gigantesco gonfalone realizzato nel 2012 da Angelo Lodi che ha un’ampiezza di 100 metri quadri ed è composto in seta di scena percorrerà nel senso inverso, cioè dal basso verso l’alto, i circa novanta metri che dividono il centro del palco con la cella campanaria del “paron de casa” sulle note dell’Inno di San Marco.

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 15

Oltre San Marco tanti sono i poli del divertimento a Venezia.

Carneval de Casteo

Rush finale per il Carneval de Casteo nel popolare sestiere. Alle ore 16.00 la Ludoteca “La Luna nel Pozzo”, Castello 452 Calle San Gioacchin, propone il laboratorio manuale “costruiamo la tua maschera” con trucca bimbi, giochi di società, ballo in maschera. Alle 18.00, intrattenimento danzante presso la Palestra Scuola P.F. Calvi e per la rassegna Aperi-musica, il concerto degli Infrarossi, Tributo a Vasco Rossi.

Pellestrina

A Pellestrina, dalle 14.30 alle 17.30, festa di Carnevale per bambini e famiglie in Sestier Busetti, fronte chiesa Ognissanti con animazione, balli, galani e frittelle per tutti.

Bambini protagonisti nel Carnevale di Malamocco, il Borgo più antico di Venezia. Si parte alle 14.30 con il ritrovo delle Maschere in Rio Terà e sfilata della Colombina, alle 15.00, in Sala Patronato, animazione con Giò Dance School, alle 16.00 giochi carnascialeschi quali tiro alla fune, corsa dei sacchi, trucca bimbi. La festa continuerà all’interno del Patronato con giochi per i più piccoli, musica, canti, balli e giochi con i palloncini.

Burano

Ricco il programma del martedì grasso a Burano. Si parte il pomeriggio, ore 15.00, musica in piazza con il DJ set di Luca Sinigaglia. Alle 15.30 la sfilata dei bambini in maschera per le vie dell’Isola, con partenza da Piazza Galuppi. Alle 20.30, uscita dei carri allegorici e sfilata dei gruppi mascherati lungo Via Galuppi; alle 21.00 musica live in Piazza Galuppi con “Max & the Seventh sound” e chiusura, ore 22.30, con la premiazione dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati.