SuperEnalotto, festa a Rubano: con un 5 vinti 58mila euro

E’ di nuovo festa in Veneto: a Rubano (Padova) centrato un 5 da 58mila euro nell’ultimo appuntamento del SuperEnalotto.

La schedina vincente del SuperEnalotto è stata alla Tabaccheria Zilio, in Viale Po 2b. Il Jackpot, che adesso vale 93,2 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente, come riporta Agipronews, è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.