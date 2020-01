Continua tutti i fine settimana e non solo la “Fabbrica della Scienza Revolution”, la mostra di Jesolo dedicata ad adulti e bambini. Un modo per imparare tutti i segreti della fisica e non solo divertendosi e provando con mano! Oltre 10 mila studenti la visiteranno, leggi i dettagli

Fabbrica della scienza Revolution

“Non ci aspettavamo un tale successo di pubblico durante le festività natalizie” spiega l’organizzatrice, Monica Montellato. “Sono arrivati dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per la gran parte, ma anche da altre regioni come la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Credo che il punto di forza dell’allestimento sia che stimola molto l’azione e il coinvolgimento di grandi e piccini con un tempo medio di 2 ore per visitarla. Permette loro di diventare protagonisti di tanti esperimenti scientifici nelle sei sezioni al piano terra per circa 1000 mq e nell’innovativa digital room al piano superiore da 200 mq. Quest’ultima ha un enorme display touch su parete digitale e ben 10 esperienze virtuali. Per questo, a grande richiesta, abbiamo deciso di prolungare l’apertura fino alla primavera”.

Giorni e orari di apertura

Tutti i weekend sabato e domenica 10.00 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Aperti dal martedì al venerdì per le scuole e gruppi con prenotazione

