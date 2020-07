Spiagge gratis alle donne che partoriscono in Veneto Orientale 2020

Dopo l’avvio sperimentale del 2019 il progetto “Vieni a Partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare” si consolida con più ombrelloni a disposizione gratuitamente per le neomamme che partoriscono nei punti nascita dell’Ulss4 , e inoltre con un kit spiagge in omaggio contenente tutto il necessario per la corretta esposizione al sole.

Questa mattina allo stabilimento balneare Miramare, ad Eraclea mare, è stato presentato il progetto alla presenza del direttore generale dell’Ulss 4 Carlo Bramezza, del presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton, dei partner Banca Prealpi Sanbiagio e “Fiocchi di Riso”.

Spiagge gratis

“In tempi non facili per tutti vogliamo dare un segnale di positività – ha spiegato il DG Bramezza – . In primis portando in primo piano la natalità che stenta ovunque a crescere, vogliamo inoltre gratificare le donne che partoriscono nel Veneto orientale ossia nell’ambito dell’Ulss4, e parlare del buon lavoro svolto dai tanti professionisti di questa Azienda sanitaria. Infine, non meno importante, dire con questa iniziativa che le spiagge venete sono sicure, ben gestire e ben organizzate sul fronte virus”.

Il progetto

Il progetto prevede che alle donne che partoriscono negli ospedali dell’Ulss 4 (San Donà di Piave e Portogruaro) venga consegnato un voucher che consente l’utilizzo gratuito di ombrellone e lettini per un periodo massimo di 15 giorni, a scelta tra Bibione, Caorle, Eraclea mare e Jesolo. Da oggi, inoltre, nel momento in cui la neomamma usufruisce del bonus riceve dal gestore dell’arenile un “kit spiaggia” con all’interno una protezione solare per bambini, latte doposole, due igienizzanti per le mani e una guida per esporsi correttamente al sole. “Nonostante tutto noi ci siamo, gli associati del litorale veneziano hanno fatto squadra e aderito con grande piacere a questo meraviglioso progetto – ha detto il presidente di Unionmare, Alessandro Berton – . Sono stati messi a disposizione 248 abbonamenti destinati ad aumentare vista la grande richiesta, infatti ad oggi sono già 135 le mamme e rispettive famiglie che hanno usufruito del bonus ombrellone. In termini economici significa un impegno complessivo di quasi 80 mila euro di ombrelloni che i gestori mettono a disposizione per tutta l’estate”.

“Il sole e il mare sono un toccasana sia per la puerpera e sia per il neonato – ha precisato il dottor Pier Giuseppe Flora, direttore del dipartimento materno infantile dell’Ulss 4 – è però necessario prendere queste cure naturali con le dovute accortezze, proprio per questo motivo è stato realizzato un libretto, in tre lingue, che fornisce alle neomamme le corrette indicazioni sull’esposizione al sole. Lo troveranno all’interno del kit spiaggia”.

A completare il progetto la collaborazione con Banca Prealpi Sanbiagio e Fiocchi di Riso per quanto riguarda la fornitura della protezione solare e del latte doposole, intervenuti alla presentazione rispettivamente con il vicepresidente vicario Luca De Luca e la referente di zona Maria Sole Gius.

Il progetto “Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare” è una iniziativa nata dal direttore generale dell’Ulss 4 Carlo Bramezza ed è unica in Italia.