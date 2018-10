Spaventoso frontale ad Annone Veneto

Tre donne ferite in seguito ad un violento scontro frontale tra un’automobile ed un camion; miracolosamente non ci sono state vittime.

Alle 9.40 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’incrocio tra Via Paludi e Via Triestina ad Annone Veneto per lo scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante: tre donne a bordo del mezzo leggero sono rimaste ferite.

I pompieri arrivati da Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le tre signore dalla Volkswagen Sharan, che sono state prese in cura dal personale del 118 per essere stabilizzate e trasferite in ospedale. L’autista del camion invece sembra essere rimasto illeso.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro; le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono invece terminate dopo circa due ore.