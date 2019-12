Soul Xmas è un concerto che intende far rivivere le magiche atmosfere natalizie in chiave soul. Sul palco, un set elettrico composto da musicisti professionisti e i Blackvocals, un ensamble vocale di 8 coristi, che accompagneranno la voce di Gianluca regalando al pubblico vibrazioni tipiche del gospel tradizionale e contemporaneo.

Gianluca Amore

Gianluca Amore nasce il 5 giugno 1989 a Padova. Dopo aver approfondito lo studio del canto e del pianoforte, a 19 anni entra a far parte del coro Summertime Choir di Padova calcando palchi prestigiosi come il Kioene Arena e alcune importanti trasmissioni televisive. A seguire, una serie di progetti musicali da corista, solista e cantautore in collaborazione con diversi musicisti e cantanti del Veneto. È insegnante di canto moderno, direttore artistico di due realtà corali del padovano e attualmente sta lavorando come al suo primo album di inediti.

Dal 2018 è musicoterapista e, da un anno e mezzo, lavora, in ambito riabilitativo e terapeutico, presso il Centro Diurno Occupazionale La Cometa, attraverso degli incontri di musicoterapia di gruppo, che coinvolgono attivamente gli utenti e gli operatori del Centro.

Soul Xmas

Il repertorio percorre i grandi classici natalizi gospel come Silent Night, Oh holy night, Jesus oh what a wonderful child, Oh when the saints… e non mancheranno sorprese e variazioni sul tema, accostando i brani del repertorio natalizio a grandi classici del soul, blues, pop, fino ad arrivare a brani inediti.

Associazione La Cometa

È stata fondata nel 1996; è costituita da genitori, operatori, terapeuti e sostenitori, attivamente impegnati nell’assicurare ad adolescenti e giovani adulti con specifiche necessità, una qualità di vita che miri al raggiungimento della più alta dignità umana, promuovendo iniziative ed attività atte allo sviluppo della personalità, dell’indipendenza e dell’integrazione individuale