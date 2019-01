Sottopasso a Le Crete di Quarto d’Altino: inaugurato il cantiere

Sottopasso a Le Crete, il Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro inaugura il cantiere che realizzerà un’opera attesa 20 anni: “Un intervento necessario, frutto del dialogo e della collaborazione tra Comune, Regione, Rfi e Città metropolitana”

Il primo colpo di pala da parte della macchina escavatrice ha avviato il cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale e veicolare in località Le Crete a Quarto d’Altino.

Un’opera attesa da vent’anni dai cittadini della frazione metropolitana che parte da un Accordo di programma stipulato nel 1999 tra Comune, Regione Veneto, RFI Spa e l’allora Provincia di Venezia. Dopo una serie di vicissitudini burocratiche, compresa la modifica del progetto e il fallimento di alcune ditte che avevano vinto l’appalto, nel 2015, la Città metropolitana di Venezia guidata dal Sindaco Luigi Brugnaro e la società RFI S.p.a., hanno sbloccato la situazione consentendo così la realizzazione dell’intervento.

“E’ un’opera piccola ma di grande rilevanza perché tanto attesa da chi risiede in questa frazione Le Crete – ha detto il Sindaco Luigi Brugnaro – Ed è proprio da questi interventi che si riconosce il taglio di questa amministrazione metropolitana. Riuscire a sbloccare un progetto dopo così tanto tempo significa che c’è bisogno di snellire la burocrazia e certe procedure cercando il dialogo e la collaborazione con le amministrazioni locali, come è avvenuto con il sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso.

Il mio grazie va, poi, alla Regione Veneto per il confronto che continua a fornirci attraverso l’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture Elisa De Berti e al vicegovernatore Gianluca Forcolin. In gioco non c’è solo questo sottopasso ferroviario ma ci sono anche tutti gli interventi previsti dal Bando Periferie per il quale useremo i fondi confermati dalla Legge Finanziaria e dal Governo per sostenere l’investimento di Rfi che prevede il collegamento ferroviario veloce con stazioni adeguate”.

L’importo complessivo del sottopasso ferroviario di Le Crete è di 2.271.385,73 euro prevede 1.888.000,00 euro di contributo della Regione Veneto e 383.385,73 euro di fondi della Città Metropolitana di Venezia. I lavori avranno una durata di cantiere di 700 giorni, suddivisi in due fasi:

Gennaio 2019 – Agosto 2019: attività propedeutiche alla realizzazione del sottopasso con la realizzazione di tutti i sotto servizi, lo spostamento recinzioni esistenti e la eventuale bonifica. Settembre 2019 – Settembre 2020: realizzazione del sottopasso stradale che prevede un senso unico alternato veicolare e una pista ciclopedonale. Dopo le verifiche statiche e i collaudi l’opera si dovrebbe inaugurare nel dicembre del 2020.

Alla cerimonia di questa mattina assieme al Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e al Sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso sono intervenuti per la Regione Veneto il Vicepresidente Gianluca Forcolin e l’Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Per la Città metropolitana erano presenti il coordinatore dei consigliere delegati Saverio Centenaro e il consigliere delegato ai lavori pubblici e sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore oltre all’ing. Simone Agrondi, dirigente del settore lavori pubblici e Francesca Perrone della Direzione territoriale lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana).