Terra martoriata abituata a lottare contro le avversità, il Polesine ha voluto mostrarsi solidale con le vittime del maltempo che lo scorso ottobre ha spazzato le montagne venete. La serata organizzata ad Adria ,dall’ex sindaco Massimo Barbujani, ha riunito artisti e personaggi dello spettacolo per lanciare una raccolta fondi. Tra gli ospiti della serata ci sono stati Ferdinando De Laurentis, che ritorna alle origini nella sua patria per un’occasione di beneficenza, e la scrittrice Patrizia Ferrante, che presenta il suo ultimo libro “Vivrò per sempre”, il cui ricavato sarà interamente desinato in beneficenza.

Alla serata benefica hanno partecipato circa 150 persone. Per l’amministrazione cittadina presente il vicesindaco Vilma Moda e, come rappresentate del mondo del volontariato Luigi Passadore, che ha ricevuto una targa ,intitolata a Mara Braga, per la sua attività nella croce verde e nell’Avis.