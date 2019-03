Giovedì 21 marzo le selezioni del Dragonfly Music Contest

Continuano, dopo la splendida serata di inaugurazione, le selezioni del Dragonfly Music Contest, giovedì 28 marzo alle 22.00, al Dragonfly di Salzano

Questa settimana a cimentarsi saranno The Crystal Bricks e Venti Settembre.

The Crystal Bricks

Il progetto The Crystal Bricks nasce nel 2011 come progetto rock classico in inglese, mutato in seguito in pop-prog-rock italiano. Il 20 dicembre 2012 il gruppo pubblica il primo EP autoprodotto ‘The Crystal Bricks’. Il 21 febbraio 2013 la band rilascia la sua prima intervista a Radio Vertigo One, che inserisce nel palinsesto anche “Leave it all behind”.

Successivamente la band è stata passata da varie web radio, tra le quali ed ha rilasciato varie interviste disponibili nella pagina soundcloud del gruppo. Il 6 dicembre 2014 la band rilascia ufficialmente su tutti i maggiori stores digitali l’album di debutto “LIES”, disponibile anche in copia fisica.

Nel 2015 il gruppo si dedica ad attività live prevalentemente in concorsi raggiungendo buoni risultati.A Luglio 2016 il mensile veneto specializzato in musica live “Pressmusic” dedica al gruppo copertina ed uno speciale con poster. Dal 2017, il progetto passa ufficialemente alla lingua italiana, pubblicando sui social i tre singoli “Brivido”, “Ti sento” e “Fallo Così”.

Venti Settembre

I Venti Settembre nascono nel 2017 dalla volontà del frontman, Alino Guerra, di regalare una veste musicalmente matura alle canzoni da lui composte nel corso degli anni.

Si uniscono da subito Mario Tullio (sax e tastiere) e Marco Tramarin (basso), per lavorare insieme allo sviluppo e all’arrangiamento dei brani. L’arrivo di Federico Lazzaro (chitarra), Elena Degan (violino e cori) e Massimiliano Barbieri (batteria) completa la formazione.

La band presenta un repertorio che fonde la canzone d’autore con il folk, il pop e il rock ’n’ roll, dando vita a uno stile originale e personale. I principali riferimenti musicali sono i cantautori italiani – in modo particolare quelli che per primi hanno dialogato col rock, come Ivan Graziani, Lucio Dalla e Rino Gaetano.

Nel 2018, dopo essersi classificati terzi al RISE contest, i Venti Settembre incidono il loro primo singolo Chelsea, prodotto da Christopher Bacco allo Studio 2 di Padova.

Decidono di occuparsi in maniera totalmente autonoma e indipendente della distribuzione e della sponsorizzazione del lancio discografco, programmato per il 16 novembre 2018. Con l’aggiunta di Edoardo Signore (tastiere e cori) all’inizio del 2019, la formazione diventa defnitiva. L’obiettivo dei Venti Settembre è ora quello di crescere sempre più attraverso registrazioni in studio, pubblicazioni e live.

A decidere chi passerà alle Finali live che si svolgeranno sempre presso il Mirano Summer Festival (campi sportivi di Mirano-VE) sarà una giuria composta da tre membri, ognuno dei quali avrà a disposizione da 0 a 100 punti da assegnare, ma anche il pubblico, perchè durante le serate di selezione ad ogni persona che accederà al locale verrà consegnato un cartoncino in cui potrà scegliere uno degli artisti che si esibiscono in quella specifica serata che otterrà due punti per ciascun voto.

Iscrizioni Dragonfly Music Contest

L’iscrizione al contest è gratuita, basterà compilare il form di iscrizione sul su www.dragonflymusic.it. Successivamente inviare all’indirizzocontest@dragonflymusic.it il proprio materiale di presentazione (biografia, foto, materiale audio).