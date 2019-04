Scomparsi in Veneto, al 31 dicembre 2018 sono 1.642

Scomparsi in Veneto: le linee guida quando scompare un familiare. L’incontro è organizzato da l’associazione Penelope Veneto Onlus e si svolgerà a Noale il 09 Aprile 2019 alle 18

L’associazione Penelope Veneto Onlus, l’Amministrazione Comunale di Noale, con la collaborazione dell’Associazione Gen Nova Onlus, organizzano per Martedi 09 Aprile 2019 ore 18.00, presso il Palazzo della Loggia, un incontro informativo/formativo, sul tema della scomparsa.

“Abbiamo accettato, e apprezzato, l’invito del Sindaco Prof.ssa Patrizia Andreotti e dell’Assessore Annamaria Tosatto, Delegata alle Pari Opportunità, che hanno fortemente voluto questo evento – commenta Stefania Bonduan, vice presidente di Penelope Veneto – per rendere omaggio e ricordare, tra le altre,la famiglia Guernieri/Durante, scomparsa negli abissi di Los Roques, che ne avvolgono ancora il mistero”.

“Secondo i dati forniti dal Commissario Straordinario per le Persone Scomparse nell’ultima relazione, al 31 dicembre scorso, il numero degli scomparsi in Veneto é 1.642 e 57.713 in Italia– spiega Bonduan – dati allarmanti e sempre in crescita; durante la serata saranno date delle importanti linee guida da attivare dopo la scomparsa di una persona”.

Si alterneranno le testimonianze di alcuni familiari iniziando proprio dai genitori di Guernieri che, con l’occasione, aggiorneranno i presenti sulle ricerche del relitto. Presenti anche i familiari di Marianna Cendron, trevigiana e Monica figlia di Giocondo Ghirardo scomparso a giugno 2018 dalla provincia di Belluno, e trovato senza vita dalla figlia dopo 9 mesi.

L’incontro si concluderà con l’intervento dell’Avvocato Stefano Tigani, legale di Penelope Veneto Onlus, che approfondirà la normativa vigente in materia di scomparsa. L’evento ha ottenuto due crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Venezia, che sarà rappresentato in sala dalla Consigliera Delegata Avv.to Federica Santinon. Apriranno l’evento, dopo i saluti istituzionali, i saluti di Gilda Milani Presidente di Penelope Veneto e dell’avv.to Antonio Maria La Scala, Presidente Nazionale di Penelope Italia Onlus e di Gens Nova Onlus.