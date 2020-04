Sale la preoccupazione dei cittadini in vista del nuovo decreto che dovrebbe allentare le restrizioni sullo spostamento ma vietare il collegamento tra regioni diverse. L’appello di Sara Moretto, deputato PD italia viva, è chiaro. Vietare lo spostamento tra regioni diverse potrebbe trasformare i confini sulla carta in un muro di sbarramento invalicabile per le famiglie, sopratutto per quanto riguarda le regioni di confine come il Veneto orientale.