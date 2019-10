Continua a tutto campo la lotta contro il gioco d’azzardo e i problemi gioco-correlati che ne conseguono, fino alla dipendenza.

La lotta al gioco d’azzardo

Dopo i 19 sportelli d’ascolto attivati dal Servizio per le Dipendenze in collaborazione con comuni del Veneto Orientale per chi è dipendente dal gioco d’azzardo, dopo gli incontri attivati per i familiari dei giocatori e per le donne giocatrici d’azzardo, dal 16 al 22 ottobre verrà attivato un laboratorio interattivo per svelare a giovani e adulti i meccanismi nascosti del gioco d’azzardo, con l’ausilio di un grande tavolo da roulette, slot machine, fiches colorate e molto altro.

Un percorso interattivo tra matematica, psicologia e prevenzione, a cui hanno già aderito vari istituti scolastici del territorio.