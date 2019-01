San Donà: camminata con l’amico a 4 zampe

San Donà di Piave: domenica 17 gennaio una mattina dedicata ai cagnolini, con la presenza di un veterinario e non solo. L’iniziativa del dipartimento di prevenzione dell’Ulss4

Salute e benessere per il proprio cagnolino ma anche per se stessi. Con queste finalità il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, diretto dal dottor Luigi Nicolardi, ha organizzato per domenica 27 gennaio, alle ore 9.30, una iniziativa dedicata ai padroncini e ai propri “amici a 4 zampe” denominata appunto “Camminata con l’amico a 4 zampe”.

“Pensiamo alla salute del cagnolino e del proprio padrone, ma anche di chi semplicemente ama gli animali e vuole unirsi al gruppo per fare un po’ di sana attività fisica – spiega il dottor Luigi Nicolardi – . I partecipanti potranno infatti contare sulla presenza di un veterinario, di una dietista e di medici del dipartimento e dell’ospedale, per poter chiedere consigli su tutto ciò che può servire a mantenere e a migliorare il proprio stato di salute”.

Il percorso

Luogo di ritrovo sarà il parcheggio dello stadio Zanutto di San Donà di Piave. La “camminata” si articolerà lungo via del Silos e via Canale Navigabile per un totale di circa 3,5 km. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di sacchettini per la raccolta di eventuali deiezioni. Per altre informazioni e per chi intende comunicare propria la partecipazione contattare il 0421228190 o scrivere a: dipprev.sandona@aulss4.veneto.it

La “Camminata con l’amico a 4 zampe” rappresenta il primo di un ciclo di iniziative organizzate del Dipartimento di Prevenzione con lo scopo di promuovere l’attività fisica e la sana alimentazione; ne seguiranno altre di nordic walking e in bicicletta.