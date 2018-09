Si chiama Samuele Montino e per il secondo anno consecutivo è diventato campione nazionale di Windsurf.

Per l’ennesima volta il quarantasettenne Samuele Montino è Campione Italiano Windsurfer 2018. Ha sbaragliato ben 80 concorrenti molto più giovani di lui nella gara che si è svolta il 6-7-8 e 9 scorso in Sardegna sul mare di fronte alla spiaggia di Coluccia davanti a Porto Pozzo (Olbia). Samuele, con la sua tavola, nei 4 giorni di gare si è imposto nelle 7 prove in un percorso a triangolo di 3,5 miglia, lasciandosi alle spalle tutti i concorrenti spinto da un vento di ben 30 nodi.

Ma Samuele non è nuovo a queste imprese, ha iniziato la sua attività come surfista a 16 anni vincendo a Lovere, sul Lago d’Iseo, il suo primo campionato italiano. A quindi collezionato moltissimi altri premi imponendosi in tutte le gare che frequentava di tutta la penisola ed anche all’estero.

Ha un curriculum degno di un grande campione, è stato 5 volte campione italiano e poi europeo, ha partecipato a ben 5 campagne olimpiche, la prima a Seul nel 1988 e l’ultima ad Atene nel 2004. Nel suo ufficio di Jesolo ha in bella mostra una cinquantina di trofei vari.

Dopo aver gareggiato ininterrottamente per quasi una ventina d’anni nel 2005 aveva interrotto per riprendere nel 2016 piazzandosi 3° in assoluto nel il Campionato Italiano a 45 anni, ma poi vincendo il Campionato Europeo e conquistando nel 2017 il Campionato Italiano a Mondello in Sicilia.

Ora all’età di quasi 48 anni ha dimostrato ancora una volta di avere delle capacità superiori, non solo ai suoi coetanei ma imponendosi su ragazzi di quasi trent’anni di meno. Alla domanda di come fai a tenerti così in forma, Samuele ha risposto : mi alleno sul più bel posto del mondo la mia città dove corro in riva al mare, così tengo sempre sott’occhio il campo di gara dove disputerò le varie competizioni. Per il futuro vedremo, ha ribadito Samuele, è tutto da definire.

