Salto ostacoli indoor a Mogliano Veneto: gli atleti - Televenezia

Due giorni di salto ostacoli indoor di alto livello oggi e domenica in uno dei templi dell’ostacolismo nazionale: il CEV di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

Salto ostacoli

In gara ci saranno oltre centocinquanta binomi che affronteranno difficoltà davvero diverse, dai 30 cm. dei pony cavalcati da bambini di cinque o sei anni fino agli ostacoli da 135 centimetri per cavalieri ed amazzoni di provata esperienza.

I concorrenti saranno prevalentemente veneti, con la presenza di qualche friulano, e prevalentemente provenienti dai circoli ippici di Treviso e Venezia.

Gli atleti

Gli atleti di casa non nascondono certo le proprie ambizioni, e al podio più alto puntano per esempio due fortissime ragazze come Emma Fornaro e Nicole Manao che, in realtà, corrono per il team trevigiano ma sono veneziane. Terza incomoda potrebbe essere la padovana Giorgia Baldon del Rango Stables di San Pietro Viminario.

Chi invece un po’ si nasconde è l’ultima rampolla della dinastia Argenton: Virginia, nipote del leggendario Alessandro, che partecipò a ben cinque Olimpiadi vincendo la medaglia d’argento individuale nel completo a Monaco 1972. Virginia dovrebbe gareggiare, e se lo farà – conoscendone lo spirito combattivo e profondamente agonistico– non giocherà certo un ruolo da comprimaria.