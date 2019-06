A Loreo si è svolta la 18° sagra del pane, momento di raccolta intorno alle tradizioni e ai valori che accomunano gli abitanti della cittadina.

La sagra del pane

Con questo evento si rievocano i momenti salienti della civiltà contadina, dall’abbattitura del grano alla trebbiatura per poi continuare con tutte le fasi della produzione del pane fatto a mano. Il prodotto finale è stato servito in degustazione con prodotti tipici locali.

Pani da Guinnes

Non sono mancati anche i pani da Guinnes del primato, come il maxi panino farcito, poi offerto alla cittadinanza.

Diego Siviero, presidente della Pro Loco, ci spiega che quella del pane è un’arte che l’uomo porta avanti da tempo, ma che Loreo sente particolarmente vicina. Come poi aggiunge anche l’assessore alla cultura della regione Veneto Cristiano Corazzari, questa manifestazione è un modo per far conoscere la città ma soprattutto i prodotti di eccellenza che questo territorio produce.

Infine, la sagra del pane è stata anche un’occasione per inaugurare portici ristrutturati della città, simbolo portante di Loreo. Sono stati anche ricollocati i capitelli e le madonnine più storici.