Il Veneto si dibatte in una fase di chiari e scuri. L’aeroporto di Treviso ad esempio chiuso dallo scorso febbraio comincerà a rivivere dal prossimo 30 marzo. La Ryanair ha annunciato la riattivazione dei voli a Treviso e il potenziamento di quelli a Venezia. Enrico Marchi presidente della (Save): ha parlato di una normalità ritrovata-

La compagnia

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato la sua nuova base a Treviso, che aprirà il 30 marzo 2021, con 2 aeromobili basati – un investimento di $ 200 milioni – e 45 rotte che collegheranno Treviso sia a livello nazionale, sia a livello internazionale con oltre 20 Paesi in tutta Europa.

Ryanair offrirà un incremento della connettività con la regione Veneto attraverso i suoi 3 aeroporti di Venezia Marco Polo, Verona e Treviso, con 60 rotte in totale, che porteranno oltre 3 milioni di clienti all’anno e supporteranno oltre 2.000 posti di lavoro.

Per festeggiare l’apertura della sua prima base in Veneto, Ryanair ha lanciato una promozione sui voli da / per Treviso, Venezia Marco Polo e Verona, con tariffe disponibili a partire da soli 24,99 €, per i viaggi da aprile a ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di lunedì (7 dicembre) solo sul sito Ryanair.com.