Rifiuti speciali da piccoli lavori: Veritas li ritira a domicilio

E’ a disposizione dei cittadini di 22 Comuni del territorio servito da Veritas, un servizio a pagamento per il ritiro a domicilio di materiali che non sono classificati come rifiuti urbani, quindi non possono essere ritirati con il normale servizio di raccolta o portati nei Centri di raccolta comunali.

I rifiuti

In particolare, si tratta di rifiuti prodotti da piccoli lavori di manutenzione domestica (guaina catramata, lana di vetro e di roccia, cartongesso, onduline di vetroresina), fino a un massimo di 1.000 kg a utente.

Il servizio

Il servizio, destinato solo alle utenze domestiche (sono quindi escluse le attività economiche e commerciali) è a domicilio, su prenotazione e a pagamento.

Per avere informazioni e prenotare, è sufficiente chiamare il numero verde 041.9655585, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.

I comuni

Il servizio è disponibile esclusivamente per le utenze domestiche dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Noale, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo e nella Terraferma, Lido e Pellestrina del Comune di Venezia.

Le multe

Veritas ricorda che è assolutamente vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo, compresi gli speciali, in strada o intorno ai cassonetti.

Le multe per chi non rispetta queste prescrizioni sono molto salate e prevedono, oltre alla sanzione, anche l’addebito del costo di raccolta, trasporto e smaltimento di quanto abbandonato e del ripristino ambientale.