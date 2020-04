Monta la protesta in tutto il Veneto e nel veneziano tra le categorie escluse dalla riapertura del 4 maggio. Lunedì sera bar, esercenti, ristoratori ed estetisti hanno cominciato a scendere in piazza a Jesolo in una manifestazione carbonara non autorizzata in uno scenario surreale (GUARDA IL SERVIZIO).

Riapertura delle attività

Proteste anche a Stra e Noventa. Tabaccai pasticceri e lavoratori hanno dato sfogo alla loro rabbia con un flash mob e consegnando simbolicamente le chiavi dei loro negozio al sindaco di Stra. Chiedono fiducia perché tutti hanno paura del virus, ma la necessità di lavorare è grande.