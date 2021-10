Oggi è un bel giorno per il mondo della cultura in generale in Italia. Dopo 20 mesi di stallo cinema e teatri possono ripartire in queste ore a capienza piena.

Cinema e teatri

Se nei cinema e nei teatri si ritorna alla normalità, c’è meno entusiasmo nel mondo delle discoteche e delle palestre, perché le prime pur potendo riaprire, non potranno accogliere più del 50% della capienza al chiuso. Per le seconde, invece, è previsto che non si superi la soglia del 60%.

Le discoteche

Inoltre, i locali da ballo dovranno dotarsi di un impianto di areazione senza riciclo dell’aria per poter riaprire. L’accesso è permesso solo con green pass e mascherina. Tutte queste prescrizioni sono contenute nel nuovo decreto approvato dal governo e ora si tratta di attendere come evolverà il virus, che in questo momento sta combattendo con i vaccini nella versione della variante delta.

Lo stesso ministro della salute Speranza, si è preso del tempo per esprimersi sull’obbligo vaccinale e sulla terza dose per gli over 60, dichiarando che c’è ancora margine per valutare e vedere. Il ministro, intervistato domenica sera da Fabio Fazio, ha spiegato che saranno verificati tutti i dati in arrivo per capire se si dovrà andare anche sotto gli over 60, ma non lo ha escluso.