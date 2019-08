Regata Storica 2019 Venezia: appuntamento al 1 settembre

Anche quest’anno Radio Venezia seguirà la Regata Storica 2019 in diretta sulle sue frequenze e in streaming. Per ascoltarla clicca qui

Disnar per la Storica: 23 agosto

Una grande festa della “venezianità”, all’insegna della condivisione, della convivialità, ma anche della voga alla veneta e della tradizione. CONSULTA IL PROGRAMMA

Benedizione dei Gondolini: 29 agosto

Ore 17.00 Ritrovo in Erbaria a Rialto e partenza alle 17.30 del Corteo acqueo in Canal Grande. Alle 18 presso il Campo della Salute presentazione degli equipaggi, benedizione delle fasce e delle imbarcazioni

Programma Domenica 1 settembre

Dalle ore 16.00: CORTEO STORICO – SPORTIVO: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari

Ore 16.30 – Regata de le Maciarele e de le Schie: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi. Categorie:

Maciarele Senior (fino a 14 anni). Percorso: da Punta della Dogana a Ca’ Foscari

Schie (fino a 10 anni). Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari

Maciarele Junior (fino a 12 anni). Percorso: da San Stae a Ca’ Foscari

Ore 16.50: REGATA DEI GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari

Numero Pupparino Equipaggio 1 Bianco Gianni Filippo - Lombardo Sebastiano 2 Canarin Zennaro Filippo - Cordella Sebastiano 3 Viola Vianello Filippo - Vianello Giovanni 4 Celeste Rigo Luca - Sabadin Giorgio 5 Rosso Busetto Davide - Ballarin Manuel 6 Verde Rumonato Rocco - Venchierutti Luca 7 Arancio Gaburro Ivan - Carlon Pier Filippo 8 Rosa Rosan Tommaso - Bergo Alessandro 9 Marron Maresca Fabio - Schiavon Nicolo' 10 Riserva Scarpa Daniele - Scarpa Alessandro

Ore 17.10: REGATA DELLE CAORLINE A SEI REMI. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Dopo il passaggio delle caorline (3°/4° posto) e dopo il passaggio dei gondolini (finale) Sfida Remiera Internazionale delle Università. Sfida su galeoni a 8 remi tra l’equipaggio delle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia e le squadre delle Università di Trento, della Suzhou Vocational University e della University of Wien. Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari

Ore 17.40: REGATA DELLE DONNE SU MASCARETE A DUE REMI. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Ordine Mascareta Equipaggio 1 Bianco Schiavon Luisella - Vignotto Lara 2 Canarin Ardit Romina - Mao Anna 3 Viola Costantini Francesca - Nardo Rossana 4 Celeste Busetto Giuseppina - Memo Maria 5 Rosso Tagliapietra Giulia - Nordio Elisabetta 6 Verde Costantini Elena - Costantini Elisa 7 Arancio Davanzo Luigina - Montin Cristina 8 Rosa Almansi Elena - Catanzaro Romina 9 Marron Tagliapietra Magda - D'Aloja Sofia 10 Riserva Cimarosto Nausicaa - Vianello Maria Cristina

Ore 18.10: REGATA DEI GONDOLINI A DUE REMI. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari.

Ordine Gondolino Equipaggio 1 Bianco Pagan Giuliano - Rossi Maurizio 2 Canarin Ortica Andrea - Colombi Jacopo 3 Viola Bertoldini Andrea - Colombi Mattia 4 Celeste

Della Toffola Sebastiano - Barina Silvestri Tobia 5 Rosso Marangon Giacomo - Lombardo Luigino 6 Verde Vignotto Rudi - Vignotto Mattia 7 Arancio Busetto Roberto - Busetto Renato 8 Rosa Redolfi Tezzat Vito - Vecchiato Simone 9 Marron Angelin Roberto - Barzaghi Fabio 10 Riserva Zaniol Matteo - Bregantin Gaetano

Eventi collaterali

26 Agosto – 2 Settembre: Canal Grande – Ca’ Vendramin Calergi The Twin bottles: message in a bottle Di Helidon Xhixha e Giacomo “Jack” Braglia (GUARDA IL SERVIZIO). Installazione artistica a cura della Fondazione Gabriele e Anna Braglia

Venerdì 30 agosto, ore 18.00, Ateneo Veneto (Campo San Fantin), Sala Tommaseo: Aspettando la Regata Storica. Una festa antica e autentica: l’impegno dei protagonisti. Evento dedicato ai “protagonisti”, campioni e campionesse non più in attività, e altri personaggi benemeriti della voga e delle tradizioni lagunari che contribuiscono alla conservazione di una così caratteristica espressione della venezianità. Introduzione storica, scene di vita “da regatanti” immortalate in film famosi, interventi di Gianpaolo Scarante, Claudio Carrettin, Giorgio e Maurizio Crovato, Carlo Montanaro. Ingresso libero

Sabato 31 agosto – Ore 16.30 – Murano, Canal Grande (da fermata Museo a Ponte Longo). Memorial Bruno Fusato Signoretti: sfida su caorline tra i Vigili del Fuoco della Città di Venezia e della Città di New York

Domenica 1 settembre – dalle ore 12 ,00 – Pescheria di Rialto: Festa dell’Anguria. Cibo e musica assistendo alla Regata Storica. A cura dell’Associazione Rialto Mio

Concerti per la Regata Storica: Domenica 1 settembre, dalle ore 16.00, in Canal Grande

Campo della Salute: concerto del Coro Serenissima

Campo San Stae: concerto della Banda Musicale di Tessera

Una imbarcazione storica decorata dai Mascareri veneziani. La Compagnia L’arte dei Mascareri personalizzerà una imbarcazione del Corteo Storico-Sportivo della Regata Storica 2019, che verrà decorata e allestita con opere in cartapesta e cuoio secondo il sapere artigiano e l’antica arte dei Maestri Mascareri veneziani.

Cosa c’è da sapere sulla Regata Storica 2019