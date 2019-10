Psicologi e nuove tecnologie a contatto: ne parla Laura Dal Corso

Senza gli psicologi non sarebbe possibile costruire la nuova generazione di robot che interagisce con l'uomo e senza la tecnologia gli psicoterapeutici non potrebbe mettere in campo particolari tecniche terapiche. Se ne è parlato a Palazzo Labia lo scorso fine settimana e noi abbiamo in studio uno degli psicologi che è intervenuto all'incontro.