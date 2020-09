Protesi dentaria: contributi per la realizzazione. Iniziativa di Ulss4

L’Ulss 4 tende la mano a chi necessita di una protesi dentaria mettendo a disposizione un contributo economico che può raggiungere i 400 euro.

Requisiti

Come da disposizioni regionali, i richiedenti contributo devono rispettare una serie di requisiti: risiedere in Veneto, aver compiuto 65 anni d’età alla conclusione del confezionamento della protesi, appartenere ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151 euro. Con tali requisiti è possibile usufruire del contributo per il confezionamento di protesi dentarie pari a € 200,00 per arcata superiore e a € 200,00 per arcata inferiore, ripetibile ogni 4 anni.

Protesi dentaria

Per protesi dentaria si intendono le protesi mobili, o protesi parziali scheletrate rimovibili, una per arcata dentaria superiore e/o inferiore; le protesi devono essere state confezionate dopo l’1 gennaio 2018, devono essere state realizzate in strutture sanitarie pubbliche, private o da professionisti con sede legale in Veneto.

Come presentare la domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata al Distretto socio sanitario unico dell’Ulss 4 entro il 31 dicembre 2020, unitamente a tre modelli da compilare e disponibili sul sito internet dell’Ulss4: www.aulss4.veneto.it