Pezzi di Hollywood in vendita, ma a caro prezzo! La casa d’aste Prop Store ha organizzato per i primi due giorni di dicembre a Londra (ci si registra QUI) una grande asta di cimeli e oggetti di scena di alcuni film cult, con l’intento di incassare almeno cinque milioni di euro. All’incanto, tra gli altri: gli stivali di Julia Roberts in “Pretty Woman”, valutati sui 17mila euro, il bomber di Tom Cruise (stimato quasi 18mila euro) e il droide R2-S8 di “Solo: A Star Wars story”, QUI il trailer.

Prop Store vende i cimeli di “Batman”, “Evita” e “Alien”

I cinefili di tutto il mondo con una certa disponibilità economica potranno aggiudicarsi anche il cappello del Joker di “Batman” interpretato da Jack Nicholson, la sfera di cristallo di David Bowie in “Labyrinth”, la giacca di pelle rossa di Brad Pitt in “Fight Club” o il cappello di Madonna di “Evita”. La giacca di Michael J. Fox in “Ritorno al futuro parte II” potrebbe essere battuta a 16mila euro, stesso valore della testa di alieno meccanica del classico di fantascienza del 1979 “Alien”.

Oggetti di scena di Tom Hanks e Russell Crowe

Ci saranno inoltre l’elmo autografato da Tom Hanks di “Salvate il soldato Ryan”, lo scudo da arena di Russell Crowe ne “Il Gladiatore”, il costume di Robin Williams in “Peter Pan”, l’abito indossato da Keanu Reeves nel film del 2003 “The Matrix Reloaded”. In tutto più di 900 pezzi di cimeli cinematografici e televisivi per una delle più grandi aste degli ultimi tempi!