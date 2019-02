Al via Mogliano in piazza 2019: programma annuale eventi

Mogliano in Piazza: martedì 5 marzo, con il Carnevale, la prima data del calendario di iniziative che quest’anno conta 137 giornate di attività in Piazza Caduti

Il progetto Mogliano in Piazza

“Mogliano in Piazza” è un progetto per far rivivere, e vivere, il centro cittadino. Oltre alle consuete celebrazioni e manifestazioni ricorrenti, il programma di eventi che si articolerà per tutto il 2019 comprende molte iniziative incentrate sulla tradizione culturale, artigianale ed enogastronomica.

Le novità di quest’anno

Oltre ai tradizionali appuntamenti moglianesi – “Mercatino dell’Antiquariato” il 25 aprile e l’8 dicembre, “Fiera del Rosario” dal 12 al 22 settembre e “Palio dei Quartieri” il 22 settembre – alcune iniziative sono divenute ricorrenti, quali il “Social Day” il 13 aprile e la “Mostra Bricolage” il 14 settembre. Da ricordare inoltre il “Mese dello Sport” a settembre, un’iniziativa che nel tempo ha riscosso un tale coinvolgimento da trasformare

l’evento di una giornata in un appuntamento della durata di un mese.

Il calendario degli eventi

Particolarmente fitto il calendario di iniziative dedicate all’enogastronomia, ai prodotti del territorio e alle tradizioni locali: Mostra mercato “Salute alle Erbe” 30-31 marzo, “Street Food Gourmet” dal 5 al 7 aprile e la concomitante “Mostra Mercato Radicio Verdon” il 7 aprile, “Sapori d’Irlanda” dal 2 al 5 maggio. “Bollicine e Rosati” il 19 maggio, “Pesce & Bollicine” dal 3 all’8 luglio, “Serial Grillers” l’8 settembre, il “Festival delle Regioni” il 12 e 13 ottobre, “Leguminosa” il 9 e 10 novembre, la “Mostra Mercato Radicchio Rosso di Treviso” il 14 e 15 dicembre. Grazie anche all’accordo con Coldiretti, inoltre, tutti i

venerdì mattina anima la Piazza il mercato di Campagna Amica, dove gli agricoltori del territorio vendono i loro prodotti a km zero.

L’intervento dell’assessore Minello

“Lo sforzo fatto in questi anni – evidenzia l’Assessore alla cultura, al turismo e alle attività produttive, Ferdinando Minello – è stato quello di programmare attività stimolanti in ogni stagione partendo dalla Piazza come elemento per far rivivere il centro. L’obiettivo, tuttavia, è anche di fare attrazione turistica e di coinvolgere anche le realtà limitrofe” conclude l’Assessore.

Programma

MARZO

CARNEVALE DEI BAMBINI – 5 marzo: Festa in piazza per bambini con bans, giochi, balli, animazione e sfilata delle mascherine.

PARATA CARRI ALLEGORICI – 9 marzo: Carnevale in piazza con spettacoli, baby dance, sculture con i palloncini, balli di gruppo e sfilata dei carri allegorici.

SALUTE ALLE ERBE – 30/31 marzo: Inizia la primavera con la mostra mercato dedicata alle erbe aromatiche, officinali e spontanee ed ai prodotti derivati. Mostra delle “Centerbe”, laboratori e degustazioni Veneto a Tavola

APRILE

STREET FOOD GOURMET – 5/6/7 aprile: Il cibo da strada rivisto e corretto in chiave gourmet, una proposta culinaria di qualità servita su vere e proprie cucine su ruote.

MOSTRA MERCATO RADICIO VERDON DA CORTEL – 7 aprile Promozione di una antico prodotto orticolo trevigiano e di altre eccellenze enogastronomiche.

SOCIAL DAY – 13 aprile: 9a Edizione promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi con tante iniziative proposte da alunni, insegnanti e genitori: mercatino solidale, giochi, laboratori, esibizioni, raccolta alimentare.

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO – 25 aprile: Tra i più grandi mercatini della provincia di antiquariato, vintage, collezionismo e curiosità.

MAGGIO

SAPORI D’IRLANDA – 2/3/4/5 maggio: Un evento straordinario e un’occasione unica per conoscere gusti, tradizioni e folklore di un paese dalle tante bellezze. Degustazioni di piatti e prodotti tipici e spettacoli irlandesi

FESTA DEI FIORI* – 10/11/12 maggio: Tradizionale fiera dedicata al florovivaismo. Oltre a piante e fiori non mancheranno stand gastronomici in cui gustare specialità locali. (*Presso il parcheggio Stadio Comunale)

MOSTRA BRICOLAGE* – 18 maggio: Protagonista di questa giornata sarà la creatività, con gli appassionati del lavoro manuale e del fai-da-te. (*Via Matteotti)

BOLLICINE E ROSATI – 19 maggio: Manifestazione che ospita tra le migliori 100 aziende d’Italia, con degustazioni e percorsi guidati.

LUGLIO

PESCE e BOLLICINE – 3/4/5/6/7/8 luglio: Manifestazione che si propone di far conoscere le tipicità della cucina chioggiotta. Oltre alle degustazioni di piatti prelibati a base di pesce ci saranno momenti di intrattenimento e spettacoli serali.

AGOSTO

WOODSTOCKPARTY* – 3/4 agosto: A 50 anni dal Festival per rivivere l’atmosfera dell’evento originale del 1969. Concerti rock, testimonianze, mercatini vintage, auto d’epoca, buona birra e buon cibo. (* Parco Piscine via Barbiero)

SETTEMBRE

MESE DELLO SPORT – settembre: Un mese dedicato allo sport con dimostrazioni in piazza, convegni, serate di danza e Galà dello Sport.

SERIAL GRILLERS – 8 settembre. Sfida alle “griglie bollenti” tra le sagre di Mogliano Veneto. Un’ occasione unica per stare insieme e cenare sotto le stelle.

FIERA DEL ROSARIO – 12-22 settembre: Tradizionale Fiera giunta alla 39a edizione: incontri, musica, solidarietà, esposizioni d’arte, stand enogastronomici.

MOSTRA BRICOLAGE – 14 settembre: Ritorna in piazza la creatività per gli appassionati del lavoro manuale e del fai-da-te.

PALIO DEI QUARTIERI – 22 settembre: Evento folcloristico con sfilata in costume dei figuranti, musici, sbandieratori e giochi nel campo medievale.

OTTOBRE

FESTIVAL DELLE REGIONI – 12/13 ottobre: 4a Edizione dell’importante manifestazione che mette in mostra le tipicità regionali italiane nei settori dell’enogastronomia, dell’artigianato e della cultura.

NOVEMBRE

LEGUMINOSA – 9/10 novembre: Evento dedicato alla scoperta e alla conoscenza delle migliori produzioni di legumi provenienti da tutta Italia.

DICEMBRE