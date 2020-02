Carnevale in Piazza San Marco da sabato 15 a martedì 25 febbraio. La piazza cuore della città, si trasforma in un grande palcoscenico, luogo di incontri giocosi e di sfilate all’insegna dell’amore, di maschere e folli spettacoli, facendo vivere al pubblico un’immersione nella magia e nei colori del carnevale quest’anno con la Direzione Artistica di Massimo Checchetto.

Conduzione generale: Compagnia Teatrale Pantakin con la partecipazione del Principe Maurice

Carnevale in Piazza San Marco

Domenica 16 e domenica 23 febbraio non mancheranno i tradizionali voli dal Campanile di Piazza San Marco: il Volo dell’Angelo Linda Pani (Maria del Carnevale 2019) e il Volo dell’Aquila, che come ormai da anni, vede la discesa di un personaggio dei nostri giorni.

Sabato 15 febbraio sul palcoscenico di Piazza San Marco verranno presentate le 12 Marie selezionate per l’edizione 2020, la Ballata con il taglio della testa al toro sarà protagonista giovedi “grasso” 20 febbraio e Signori della Notte metteranno ordine nelle antiche lotte tra Nicolotti e Castellani venerdi “grasso” 21 febbraio.

Le maschere si contenderanno quotidianamente lo scettro di Maschera più Bella, sfilando sul palcoscenico con l’elezione della Maschera più Bella del Carnevale 2020 domenica 23 febbraio dalle 14.30.

Dalle 17.30 Piazza San Marco si anima con musica dal vivo e dj-set. Anteprima Home Festival in collaborazione con Red Bull e Aperol Spritz.

Il Carnevale di Venezia si conclude martedì 25 febbraio con il tradizionale Svolo del Leon.

Diretta Carnevale di Venezia 2020: tv e streaming

Sarà visibile oltre su Televenezia (canale 71) anche su Love in Venice (canale 673 in Veneto – 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia) anche in streaming nel nostro sito e nella pagina facebook di Televenezia. Questi gli appuntamenti

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia 2020