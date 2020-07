Pro Loco del Decumano tornano in piazza: programma eventi

Le Pro Loco del Decumano, dopo aver dovuto rinunciare ad alcuni degli eventi che richiamano sul territorio del Miranese centinaia di migliaia di visitatori, non si danno per vinte. In questi giorni hanno messo a punto un ciclo di incontri sulla cultura veneta che porterà negli otto comuni (Martellago, Mestre, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè e Spinea) personaggi del calibro di Edoardo Pittalis e Gualtiero Bertelli, Francesca Gallo, Alberto Toso Fei e altri ancora.

Pro Loco del Decumano

“Dopo aver dovuto rinunciare a Noale in fiore, Fiori a Mirano, alle rassegne primaverili di Scorzè a causa del lungo lockdown – spiega il presidente del Consorzio del Decumano, Roberto Gallorini – ci siamo resi conto che i limiti imposti dai decreti e dalle ordinanze vigenti rendessero impossibile anche l’organizzazione di alcuni eventi autunnali come la festa della zucca, il Zogo dell’oca e le mostre del radicchio. E allora, desiderosi di non far mancare ai nostri soci occasioni per ritrovarsi a parlare di tradizioni, storia e turismo, abbiamo ideato questo programma itinerante che da agosto ad ottobre animerà il nostro territorio”.

Programma eventi

Il calendario delle serate (a parte la prima, tutte di venerdì, ad ingresso libero), dal titolo “Sotto le stelle a parlar di Veneto”, prevede il primo appuntamento sabato 1^ agosto a Ca’ della Nave di Martellago dove lo scrittore Edoardo Pittalis e il cantautore Gualtiero Bertelli parleranno de “Il Novecento in Veneto: parole, canzoni e musiche). Il 7 agosto in piazza a Scorzè Margherita Stevanato che, accompagnata dalla fisarmonica di Mirko Satto, terrà una passeggiata letteraria dal titolo “Dentro il paesaggio” proponendo pagine di Zanzotto, Comisso, Mario Rigoni Stern, Giacomo Noventa e altri autori veneti.

La voce del bosco

A Spinea, il 21 agosto, nel parco Nuove Gemme, è prevista la proiezione del film-documentario di Dimitri Feltrin su Vaia “La voce del bosco” (ingresso a pagamento), al quale seguirà un incontro con la protagonista, Francesca Gallo, musicista e costruttrice di fisarmoniche. IL Rococò e i Tiepolo saranno al centro della serata in programma il 28 agosto a Mirano (corte di villa Errera): a parlare di aneddoti e particolari della sua vita sarà la prof.ssa Gabriella Niero, critico d’arte.

I misteri del Veneto

I misteri del Veneto saranno l’oggetto dell’incontro programmato l’11 settembre in rocca a Noale: lo scrittore Alberto Toso Fei (direttore del festival promosso dalle Pro loco del Veneto Veneto del Mistero) condurrà il pubblico alla scoperta di luoghi secreti, leggende, fantasmi e curiosità. Sempre in settembre, il 25, nella cornice di villa Farsetti a Santa Maria di Sala, lo scrittore Gian Domenico Mazzocato, prendendo spunto dal primo romanzo al mondo che parla di castratismo, intratterà i presenti sul tema “Da Venezia al mondo, con il castrato di Vivaldi”. Il 2 ottobre a Mestre si parlerà di voga alla veneta, con i gemelli Giorgio e Maurizio Crovato all’interno della Fondazione Forte Marghera.

Atelier Pietro Longhi

Ultimo appuntamento della rassegna, il 9 ottobre, nella Filanda Romanin-Jacur di Salzano: tema della serata “Dalla filanda al filato. Storie di impresa e di famiglia”. A parlarne sarà un esponente della famiglia Rubelli, da due secoli marchio di prestigio nella produzione di tessuti di Venezia e il costumista Francesco Briggi che, nel suo Atelier Pietro Longhi, produce costumi venduti in tutto il mondo.