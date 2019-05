Presentazione all’M9: nasce la Pro Loco di Mestre

Nasce la Pro Loco di Mestre: la presentazione ufficiale all’M9. L’assessore al Turismo: “Il fermento in città sta crescendo”

Da oggi è attiva una nuova realtà nella galassia associativa mestrina: si tratta della Pro Loco di Mestre, nata nell’estate del 2018 e presentata stamattina ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede di M9 Lab, al secondo piano del complesso M9. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore al Turismo del Comune di Venezia, il presidente UNPLI della Provincia di Venezia, Fabrizio Tonon, il presidente e il vicepresidente della Pro Loco di Mestre, Giampaolo Rallo e Alessandro Barbieri, il direttore di Filodiretto, Emanuele Carli, Tiziano Scandagliato di Confesercenti Mestre e Lorenzo Michielan dell’Antica Drogheria Caberlotto. Presente anche l’assessore comunale alla Sicurezza urbana.

Un’associazione giovane in crescita

“La Pro Loco Mestre – è stato spiegato da Rallo e Barbieri – vuole essere d’aiuto e lavorare in armonia con tutte le realtà pubbliche e private che si dovranno occupare degli eventi che dal 2019 in poi potranno concorrere a portare alla ribalta l’immagine della città nel suo contesto più ampio, italiano e internazionale. La nostra è un’associazione giovane che deve crescere e sarà lieta di ricevere dai soci nuove idee e progettualità da tramutarsi in eventi e manifestazioni che ci permettano di promuovere l’immagine della nostra Città portandola all’attenzione dei media”.

“Spesso e volentieri le idee rimangono nella testa e non trovano realizzazione – ha dichiarato l’assessore al Turismo – Qui invece stiamo presentando la nascita di un’associazione e di un giornale che raccolgono il fermento che c’è in città. Abbiamo seguito questa operazione e l’abbiamo accompagnata, perché chi nasce poi può iniziare a far sentire la sua voce. Questo è un sistema compiuto in grado di camminare sulle proprie gambe lavorando sulla comunicazione e sull’azione – ha continuato l’assessore – Alla base, però, c’è soprattutto la voglia di dialogare con i vari attori cittadini, compresa l’Amministrazione comunale. Un elemento fondamentale, perché in questo momento a Mestre ci sono molte potenzialità e la Pro Loco potrebbe diventare uno dei motori principali del suo sviluppo. Del resto, per dirla come la Biennale, ‘viviamo tempi interessanti, tempi di cambiamento. L’Amministrazione si sta impegnando per fornire delle risposte, restituendo per esempio gli spazi della Torre Civica e cercando di favorire quella sinergia tra le varie forte cittadine per catalizzare e concretizzare le energie ancora inespresse che ci sono. Le sfide – ha concluso – bisogna affrontarle preparati ma soprattutto insieme”.

Il Pro Loco di Mestre Magazine

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il primo numero del giornale “Pro Loco Mestre Magazine”. Nel magazine trovano spazio, tra l’altro, oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Venezia, del presidente di Upli Veneto, Giovanni Follador, e del presidente del Comitato Unpli Venezia, Fabrizio Tonon, un approfondimento dell’assessore comunale alla Mobilità sui progetti per migliorare la circolazione veicolare nelle zone più critiche, una sezione “Attualità”, con articoli dedicati, ad esempio, alle iniziative promosse nell’ambito del Distretto del Commercio o al progetto “Castrum Novum” dell’Istituto Berna che ha coivolto 40 allievi delle scuole medie nella costruzione del plastico del Castello Nuovo di Mestre ora esposto nella Torre civica di Mestre, spunti culturali o dedicati allo sport, come quelli sulla tradizionale regata storica di Mestre, e una sezione “Primo piano” che in questo numero ospita articoli sul Bosco di Mestre e il Parco Albanese, la Fondazione Pellicani o l’Antica Scuola dei Battuti. E ancora, una sezione sul “Passato che riaffiora” e una su “Cibo & alimentazione” e una rubrica dedicata al “Perché dei modi di dire”, che in questo numero spiega l’origine delle espressioni dialettali “essar sempre in mèso come ea betònega” e “fàr Gànzèga o Zònzèga”.

In evidenza infine il programma della Pro Loco Mestre per il 2019, dagli appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 maggio al Bosco di Mestre a quelli per il fine settimana del 15 e 16 giugno a Forte Marghera, fino a quelli in programma per l’autunno e l’inverno.