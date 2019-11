Presentati in municipio a Mirano la Fiera ed il Zogo de L’oca del prossimo weekend. Grande il risalto della stampa nazionale ed europea per questo evento che sarà trasmesso in diretta tv su Televenezia a partire dalle 15 di domenica. PROGRAMMA

Le giornate di San Martino caratterizzano la vita di Mirano. Quest’anno abbiamo avuto ospite una delegazione polacca, come tutti gli anni ci sarà un pubblico proveniente da tutta Europa, grazie anche al nome di Venezia.

Una due giorni, sabato 9 e domenica 10, dedicata a tutti. Il sabato dalle 15:30 è dedicato sopratutto ai bambini, con un gioco dell’oca, l’oca park e salti in banco con giochi e burattini. Nel frattempo la fiera dell’Oca ospiterà banchetti, la banda e artisti di strada.

Diretta TV

Puoi seguire la diretta dell’evento su Televenezia (canale 71) su Love in Venice (visibile anche in Lombardia), in streaming nel nostro sito (clicca qui) a partire dalle ore 15.00