12 Marie del Carnevale 2020: presentazione in Piazza San Marco

Sabato 15 febbraio, Piazza San Marco si prepara ad accogliere le 12 Marie del Carnevale 2020 che verranno presentate ufficialmente al pubblico in quella che tradizionalmente è la "Festa delle Marie". Le ragazze, selezionate la scorsa settimana tra 76 contendenti, in un concorso organizzato dall'Associazione "Venezia è… (Storia arte cultura), indosseranno i costumi tipici della tradizione veneziana ai tempi della Serenissima e acconciature di fine 1400 che si ispirano ai personaggi dei dipinti di Vittore Carpaccio. Le giovani "Marie", sedute su portantine, saluteranno la folla trasportate in spalla da 8 giovani gondolieri e 43 sportivi e saranno accompagnate nel loro scenografico corteo da 400 figuranti dei gruppi storici in costume del C.E.R.S. e dalle associazioni Amici del Carnevale di Venezia, Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, Associazione Dame e Cavalieri.

Il corteo

Il corteo partirà alle 14.30 da San Pietro di Castello, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni fino ad arrivare in piazza intorno alle 16.00.

Con la “Festa delle Marie” si rievoca, in chiave moderna, la storica tradizione che vedeva il Doge di Venezia portare in omaggio, ogni anno, a dodici bellissime e umili fanciulle veneziane gioielli dogali come dote per il matrimonio. Il 2 febbraio, giorno della purificazione di Maria, le 12 ragazze scelte per rappresentare la città, si radunavano insieme ai loro promessi sposi nella chiesa di San Pietro di Castello, da cui ancora oggi parte il corteo, per la benedizione nuziale.

12 Marie del Carnevale 2020

Questa rievocazione, oggi, resta un momento unico della tradizione veneziana del Carnevale che si snoda fino alla proclamazione della Maria vincitrice che, l’anno seguente, sarà l’Angelo che volerà dal campanile verso il palco di piazza San Marco nel tradizionale Volo.

“Attenderò le Marie sul palco – commenta il direttore artistico del Carnevale 2020 Massimo Checchetto – perché sono tutte ragazze meravigliose e sono curioso di conoscere il loro futuro. Le aspetteremo trepidanti perché hanno tutte una storia molto bella alle spalle e poi c’è la gioventù, e questa è sempre una grande scoperta”.

Diretta Carnevale di Venezia 2020

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

Carnevale di Rialto

Tra gli altri eventi di domani, un ricco carnet di concerti live, eventi per i più piccoli e musica dance. Nell’ambito del Carnevale di Rialto, appuntamento (ore 15-17) al Patronato S. Cassiano con “Una storia per fare”, laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni a cura di Roberta Morassi.

Carneval de Casteo

Musica live nel pomeriggio al “Carneval de Casteo” nel popolare sestiere veneziano. Cuore della rassegna il Palco Esedra di Via Garibaldi che, dopo la partenza del Corteo delle Marie, vedrà avvicendarsi (ore 15.30) alcune delle band più amate dal pubblico quali Lucio Bisutto, Franco Berti e gli Amici della Musica.

Arsenale Carnival Experience

Al via (ore 22.00), nella splendida location delle Tese all’Arsenale, le serate dell’Arsenale Carnival Experience il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela. Un ricco programma di serate per tutti i gusti fino a Martedì Grasso, 25 febbraio, dedicato al pubblico più giovane del Carnevale di Venezia con Stereocittà come media partner di tutti gli eventi.

Si parte con il Grand Opening Spriss & Love, la versione veneziana del “peace & love” per una serata hippie a tema anni 60/70. A dare il benvenuto agli ospiti spritz e gadget omaggio da parte di Aperol, per proseguire la serata con ritmi funky. La scaletta musicale sarà selezionata nel primo palco dal dj di Radio Stereocittà, Fuxy di Killer Kombo, Giuseppe Rosi e Luca Speed e l’intrattenimento dei The LoveGeneration dancers. Il secondo palco, “Classy on tour”, techno style, vedrà alla consolle i dj Gabri, Gemini 529 e Mola.

