Il vincitore del Premio Mestre di pittura entrerà nelle collezioni museali della galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. Sarà proclamato il 2 ottobre al Toniolo. Intanto le opere dei 54 finalisti del premio saranno esposte al pubblico al Centro culturale Candiani fino al 4 ottobre . Le interviste degli organizzatori che abbiamo raccolto oggi durante la vernice.

Premio Mestre di Pittura 2020

Il Centro Culturale Candiani di Mestre ospita dal 5 settembre al 4 ottobre 2020 la mostra collettiva del Premio Mestre di Pittura 2020, organizzato dal Circolo Veneto, con la collaborazione della Fondazione Musei Civici di Venezia e con il sostegno di Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Bevilacqua la Masa e M9 e realizzato con il patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia. L’esposizione presenterà le opere dei finalisti selezionati da una giuria di esperti.

“Mestre ha coraggio, Venezia ha coraggio i veneziani e la città metropolitana hanno coraggio. La mostra internazionale del cinema ha dato un segnale forte, oggi abbiamo un premio Mestre pittura, il premio Campiello e la Regata Storica. Venezia riparte con grande coraggio. Venezia è una città resiliente ed è giusto che sia la prima città che riparte.” È così che inizia la presentazione di Maria Cristina Gribaudi, la presidentessa della Fondazione Musei Civica di Venezia.

Luigi Brugnaro

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, afferma di aver coinvolto la Fondazione Musei Civici perché credono fermamente che il teatro cinema Candiani possa diventare un museo a tutti gli effetti nella città di Mestre. L’idea che sta già prendendo vita è quella di creare un’entrata indipendente al museo.

Marco Dolfin

Marco Dolfin è il curatore della Mostra Collettiva finalisti Premio Mestre di Pittura, racconta come sia una grande emozione credere ancora nell’arte anche in questi giorni difficili, sopratutto dopo questo periodo si credeva che questa edizione non si sarebbe potuta fare. Invece siamo ripartiti alla grande e l’adesione degli artisti è stata eccezionale, quest’anno gli artisti partecipanti sono 900, ne sono poi stati selezionati 54 da cui poi verranno selezionati gli artisti vincitori dei vari primi. Come tradizione, il quadro vincitore entrerà nelle collezioni museali della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.

Gabriella Belli

Gabriella Belli è direttore della Fondazione Musei civici di Venezia, racconta di come dalle edizioni emergano spesso artisti interessanti. In questi ultimi anni sta emergendo con forza l’amore e l’interesse per la pittura di realtà, un realismo qualche volta crudo, altre volte poetico.