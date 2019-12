Il premio è stato ritirato per la città di Jesolo dall’assessore all’Ambiente, Esterina Idra. Il ritiro è avvenuto nel corso dell’evento “QuotidianAmbiente AiCS 2019” svoltosi a Roma lunedì 9 dicembre. L’amministrazione jesolana è stata così riconosciuta meritevole per l’impegno profuso nell’educazione ambientale verso le nuove generazioni attraverso il sostegno all’iniziativa Rifiu-Thlon – Caccia al Rifiuto” che si è svolta sulla spiaggia del faro di Jesolo lo scorso 11 ottobre.

L’iniziativa: diffondere la cultura ambientale

L’appuntamento dello scorso ottobre organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS Venezia) aveva coinvolto 12 classi di prima media per un totale di circa 260 studenti. L’iniziativa, diversa dalle tradizionali “giornate ecologiche”, ha proposto un approccio particolare per diffondere la “Cultura Ambientale”. L’intento era quello di concorrere alla formazione dei ragazzi come cittadini del futuro. La formula ideata è stata quella di una gara a premi.

I rifiuti nascosti

Sulla spiaggia in alcune zone sono stati nascosti degli oggetti/rifiuto che i giovani si sono impegnati a trovare. Una volta recuperati, i volontari dell’organizzazione ne hanno spiegato le caratteristiche, con una lezione mirata per far capire i danni e la pericolosità legate alla dispersione o all’abbandono nell’ambiente.

Un orgoglio per Jesolo

“Siamo particolarmente onorati di questo risultato visti anche i nomi delle realtà che hanno ricevuto riconoscimenti nell’ambito di “QuotidianAmbiente 2019”. Jesolo si è trovata affianco alla Regione Lazio, all’agenzia di stampa ANSA e alla squadra della Polizia di Stato che ha indagato sulla Terra dei Fuochi, solo per citarne alcuni – è il commento dell’assessore all’Ambiente, Esterina Idra -. Il premio “Istituzioni al passo con i

tempi” che ci è stato conferito da AiCS ci inorgoglisce e premia gli sforzi che stiamo facendo per sostenere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente del nostro territorio e nel trasmettere questi valori alle nuove generazioni”.