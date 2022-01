Ecco la Portogruaro Half Marathon: si correrà il 25 settembre - TeleVenezia

Lo scrittore Ippolito Nievo definì Portogruaro la “Piccola Venezia”. Uno scrigno di tesori d’arte e incantevoli scorci, nel cuore del Veneto Orientale, a metà strada tra Venezia e Trieste. La cornice ideale, insieme al territorio che la circonda, per quello che promette di diventare uno degli esordi più interessanti della stagione podistica 2022. All’inizio del prossimo autunno, Portogruaro terrà a battesimo la sua mezza maratona, la Portogruaro Half Marathon.

Al via la Portogruaro Half Marathon

L’esordio avverrà domenica 25 settembre, data già ufficialmente inserita nel calendario della Federazione italiana di atletica leggera. Si correrà sui classici 21,097 km di un veloce tracciato che si svilupperà tra Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro.

La partenza avverrà nel suggestivo scenario di Piazza della Repubblica a Portogruaro e qui sarà posto anche il traguardo, oltre al village di accoglienza per atleti e accompagnatori. Alla Portogruaro Half Marathon sarà inoltre abbinata una corsa stracittadina, sulla distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a tutti.

L’organizzazione sarà curata dal Running Team Conegliano, società sportiva trevigiana che segue già diverse manifestazione podistiche di successo, dalla Corsa delle Rose a Lignano (3 aprile) alla Cansiglio Run (19 giugno), agli eventi che nel weekend successivo alla Portogruaro Half Marathon, l’1 e il 2 ottobre, si svilupperanno a Bibione, sempre nel Veneziano, dove una gara Fidal sulla distanza delle 10 miglia sarà idealmente abbinata ad una corsa in rosa con finalità benefiche.

“Valorizzeremo il centro storico”

“Com’è nato il progetto della Portogruaro Half Marathon? L’idea è venuta ad un gruppo di atleti locali e noi l’abbiamo subito sposata – spiega Maurizio Simonetti, ex campione mondiale di corsa in montagna e presidente del Running Team Conegliano -. Le premesse per un successo ci sono tutte. Mancano più di otto mesi all’evento, ma il territorio sta rispondendo con grande entusiasmo. Portogruaro, con il suo centro storico, è un gioiello che cercheremo di valorizzare al massimo e il percorso di gara, una volta uscito dalla città, correrà per diversi chilometri lungo le sponde del fiume Lemene, offrendo scorci naturalistici davvero affascinanti. Chi cerca un percorso scorrevole e al tempo stesso suggestivo, ricco di arte e natura, a Portogruaro lo troverà senz’altro”.

Per tanti appassionati, la Portogruaro Half Marathon sarà anche l’occasione ideale per testare la propria efficienza fisica in vista dell’approssimarsi della stagione delle grandi maratone autunnali in Italia e all’estero. Sponsor tecnico dell’evento sarà Erreà, che fornirà a tutti gli iscritti una splendida t-shirt personalizzata in materiale tecnico. I motivi di richiamo, insomma, non mancano.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni, sia per la mezza maratona che per la stracittadina sui 10 km, sono aperte da sabato 15 gennaio al costo di 18 euro (mezza maratona) e 6 euro (10 km). Prevista anche una quota agevolata (16 euro sino al 31 gennaio, poi 18) per le società che iscriveranno un minimo di 10 atleti. Per ulteriori informazioni: www.portogruarohalfmarathon.it.