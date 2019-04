Concorso Internazionale di Volteggio a Portogruaro

Weekend di Pasqua basato sull’equitazione e il volteggio a Fossalta di Portogruaro

Da giovedì 18 aprile alla domenica di Pasqua equitazione davvero internazionale e di altissimo livello a Fossalta di Portogruaro (VE), grazie alla presenza di oltre trecento atleti provenienti da tutto il mondo che parteciperanno al Concorso Internazionale di Volteggio in programma presso la Scuderia Equipolis Tiziana.

In gara atleti che arriveranno anche da USA, Russia e Australia, tanto che ormai nel circondario trovare da dormire è diventato quasi impossibile grazie ad un appuntamento che si avvia con sempre maggior successo verso il suo decennale, con una importante ricaduta anche economica sul territorio.

L’amministrazione comunale ha espresso il suo interesse e la sua intenzione di essere sempre più partecipe dell’evento per favorirne l’importante flusso turistico che vi è collegato.

Si tratta di uno degli appuntamenti clou di tutta la stagione equestre per quanto riguarda il Veneto, e per il volteggio – una disciplina che aspira a diventare olimpica – anche a livello nazionale. Volteggio che, tra l’altro, in Italia ha preso le sue mosse a Buia, nel vicino Friuli Venezia Giulia e non lontano da Fossalta di Portogruaro, grazie a due grandissimi appassionati.