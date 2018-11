PMI Day: oltre 500 studenti nelle aziende di Venezia e Rovigo

Torna domani per la nona edizione il PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Pmi. 14 le scuole coinvolte, altrettante le aziende, oltre 500 gli studenti che parteciperanno alle visite guidate alle imprese associate a Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.

Studenti a scuola d’impresa: venerdì 16 novembre torna per la nona edizione il PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Pmi organizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema.

14 le scuole coinvolte, altrettante le aziende, oltre 500 gli studenti che parteciperanno alle visite guidate alle imprese associate a Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. L’obiettivo è raccontare l’industria, il suo ruolo produttivo e sociale, mostrare come nasce un prodotto o un servizio, come un’idea si trasforma in progetto e la passione in risultato.

Il focus principale di questa edizione è la lotta alla contraffazione, allargata al tema della proprietà intellettuale e dell’italian sounding, l’evocazione fuorviante della falsa origine territoriale di un prodotto mediante l’utilizzo di nomi, denominazioni, simboli ed altri elementi che ne richiamano l’italianità. Attraverso le testimonianze degli imprenditori e le iniziative dedicate, Confindustria sensibilizzerà i giovani sull’impatto e le conseguenze di questi fenomeni, in termini economici e sociali.

Protagonisti dell’iniziativa, gli studenti delle seguenti scuole, medie e superiori: I.C. “Elisabetta ‘Betty’ Pierazzo” ‐ Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di Noale, Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni” di Martellago, I.T.T.S. Industriale “Vito Volterra” di San Donà di Piave, I.C. Noventa Di Piave – Scuola secondaria di 1° grado “Giuseppe Mazzini”, Liceo Classico “G. Marconi” di Portogruaro, I.I.S. Luzzatti – I.T. Sistema Moda di Venezia Gazzera, I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Portogruaro, Istituto Marinelli Fonte di Venezia, Istituto Statale Marco Belli ‐ Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale di Portogruaro, I.C. Caio Giulio Cesare di Venezia Mestre, I.C. “G.F. Malipiero” – Scuola Secondaria di 1° grado di Marcon, I.I.S. “Edmondo De Amicis” di Rovigo, I.I.S. “Viola Marchesini” di Rovigo e I.I.S. “C. Colombo” di Adria.

Le aziende associate che ospiteranno gli studenti per le visite guidate saranno: Speedline Srl, Novarex Spa, Lafert Spa, Elettromeccanica Viotto Srl, Marsilio Editori Spa, Ballin Project Srl, Poolmeccanica Lorenzon Srl, Rubelli Spa, Cap Arreghini Spa, Grandi Molini Italiani Spa, Galentis Srl, Abafoods Srl, Asfo Spa e Zennaro Legnami Srl.

“Le piccole e medie imprese hanno a lungo rappresentato la forza di questo territorio, finché, con l’avvento della crisi economica, la loro effervescenza ha subìto una sensibile battuta d’arresto – dichiara la vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo Agnese Lunardelli -. Da questa fase è scaturita un’energia nuova: la propensione ad intrecciare le competenze per moltiplicare il business, la capacità di fare rete. Ma c’è un altro aspetto che la crisi ha contribuito a rivelare. La Piccola Industria è un modello etico, come ci ricorda anche il fulgido esempio di Diego Lorenzon, che ha sacrificato la sua azienda per salvaguardare i suoi dipendenti. Desideriamo tramandare i valori di questa imprenditorialità ai giovani che incontreremo al PMI DAY, invitandoli a partecipare anche al Premio Lorenzon”.

Istituito da Piccola Industria Confindustria, il Premio è dedicato alla memoria di Diego Lorenzon, imprenditore veneto prematuramente scomparso. Il concorso, intitolato “Quasi quasi mollo tutto e divento felice…”, è riservato agli studenti, tra i 15 e i 18 anni, degli Istituti Secondari di secondo grado del Veneto che parteciperanno all’edizione 2018 del PMI DAY e prevede l’elaborazione di un saggio breve su“Il benessere mentale, la capacità di non farsi vincere dalle difficoltà della vita ma, soprattutto, di saper distinguere tra i piccoli e grandi ostacoli che si trovano sul nostro percorso quotidiano”.