Play Day 2019: sport e solidarietà a misura di bambino

Alla giornata Play Day 2019, che si è svolta alla Marittima, hanno partecipato oltre 1.400 bambini delle materne, elementari e medie della città con i loro insegnanti

La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, la vicesindaco, Luciana Colle, gli assessori comunali , Simone Venturini, e Paolo Romor, hanno partecipato, questa mattina, mercoledì 10 aprile, alla seconda edizione di “Play Day”, la manifestazione promossa dall’associazione “Amici della Laguna e del Porto” in collaborazione con gli Itinerari educativi del Comune, la Regione Veneto, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, il Comitato Paralimpico italiano e Vtp Terminal passeggeri.

Erano presenti anche il personale dei Servizi educativi e il Gruppo comunale di Protezione Civile, sezione di Venezia Terraferma e Gruppo per l’Informazione e la Promozione della Sicurezza. Circa trenta volontari di Protezione civile per coadiuvare il personale dell’organizzazione, mentre il trasporto degli alunni di tutte le classi partecipanti, dalla loro scuola alla Marittima e viceversa, è stato effettuato gratuitamente grazie all’organizzazione di Comune, Actv e Vela.

Si è trattato di una vera e propria festa dello sport, della solidarietà e dell’impegno civile: i bambini hanno potuto cimentarsi in giochi ed esercizi di calcio, basket, canoa e vela, con istruttori qualificati e atleti professionisti. E’ stato inoltre allestito una sorta di villaggio olimpico con stand espositivi.

Infine si sono svolte le premiazioni del concorso di disegno “C’è spazio per tutti…”, i cui vincitori vedranno trasformata la propria opera in veri cartelli stradali che verranno collocati al di sotto della segnaletica dei parcheggi per disabili già esistenti nelle stalli adibiti in tutta la zona portuale, Marittima e San Basilio, e nei parcheggi delle scuole del Comune di Venezia aderenti al progetto.

I vincitori verranno anche inseriti nel catalogo nazionale 2019/2020 dando così la possibilità a qualsiasi ente pubblico o privato in Italia di poterli acquistare. Tutti gli elaborati sono stati esposti al primo piano del Terminal passeggeri 103. Inoltre le classi hanno ricevuto in premio una sedia/carrozzina da evacuazione per poter trasportare facilmente i bambini con difficoltà motorie o disabilità nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di lasciare la scuola nel minor tempo possibile.