Matteo Garrone ha battuto il primo ciak di “Pinocchio”, Gianni Amelio sta girando un film su Bettino Craxi e Netflix lancia la sua prima serie interattiva.

«C’era una volta un pezzo di legno….», così Matteo Garrone, QUI su Facebook, ha annunciato l’inizio delle riprese di “Pinocchio”, l’ennesimo adattamento per il grande schermo del romanzo di Carlo Collodi, 17 anni dopo quello firmato da Roberto Benigni, il quale è presente anche in questo film, nei panni di mastro Geppetto. Nel cast ci sono inoltre: la Fata Turchina Matilda De Angelis, il Mangiafuoco Gigi Proietti, il Gatto Rocco Papaleo e la Volpe Massimo Ceccherini, mentre per incarnare il celeberrimo burattino è stato scelto Federico Ielapi, già visto in “Don Matteo” e in “Quo vado?”.

Il primo set, blindatissimo, è stato allestito a Sinalunga nella provincia di Siena, altre location nel Lazio e in Puglia; lo attendiamo nei cinema per fine anno/inizio del 2020.

Al lavoro anche il più anziano Gianni Amelio, alle prese con “Hammamet”, ispirato alla vita di Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio e segretario del Psi prima dello scandalo Tangentopoli che provocò il ribaltamento della situazione politica. Sorprendenti le prime immagini, pubblicate QUI da AdnKronos, che ci mostrano il protagonista Pierfrancesco Favino praticamente identico a Craxi, grazie a un lavoro di mesi basato su una tecnica messa a punto da truccatori italiani che hanno studiato in Inghilterra, spiega l’agenzia di stampa.

Netflix, da parte sua, dopo l’esperimento “Bandersnatch“, renderà disponibile il 10 aprile la sua prima serie interattiva, “You vs Wild”, con il britannico Bear Grylls, noto per reality come “Running wild with Bear Grylls“, “Bear Grylls: Mission survive” e “Worst-case scenario“. Il coraggioso avventuriero, perennemente immerso nella natura più selvaggia, sarà guidato dagli spettatori che decideranno: «che cosa mangerà, che cosa incontrerà e che esperienze affronterà». QUI il primo trailer fresco di pubblicazione.