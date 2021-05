Nella seconda puntata di “Obiettivo Impresa – Community Regionale dell’Economia Reale” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Letizia Rigato, Key Account Manager di Venetex, Niccolò Zanivan, Circuito Venetex Ambassador e Oliviero Negro, Negro Casa e di come l’azienda e nata e si è evoluta in questi anni aiutando le altre aziende del territorio.

Cosa significa essere Ambassador di Venetex?

“Io con la mia azienda sono uno dei primi aderenti, nel settembre 2016, che vuol dire non solo fare fatturato aggiuntivo ma anche delle nuove possibilità di spesa per la mia azienda e di riuscire a creare delle relazioni.

Quindi un ambassador è un aderente che sa già come funziona il circuito, si è già messo in contatto con tutti i vari dipartimenti che son presenti nel Circuito Venetex quindi il marketing, broker, l’area commerciale, ecc….per dare un aiuto ai nuovi aderenti rispondendo direttamente alle loro domande o indirizzarli verso la persona competente che possono risolvere le loro esigenze”.

Perché un’impresa dovrebbe aderire nel circuito Venetex?

“Intanto Circuito Venetex fa una selezione, se un’azienda sta andando a pieno regime non serve un circuito come il nostro, Venetex può aiutare a colmare quel gap produttivo che a qualche azienda manca.

In primis un’azienda che vuole aumentare il suo fatturato può entrare in Venetex, se un’azienda ha bisogno di nuovi fornitori può guardare dentro Venetex e se un’azienda ha bisogno di supporto per le fasi di vendita o acquisto Venetex può essere la soluzione opportuna”.