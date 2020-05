Il mondo dello spettacolo è fermo ed è anche per chiedere date certe che il cantante rock Zucchero si è incontrato con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in una piazza San Marco completamente deserta prima delle riprese del video della sua nuova canzone “Amore adesso”.

L’appello di Zucchero e Brugnaro

Zucchero e Brugnaro lanciano un appello ai cantanti che vogliono venire a cantare a Venezia affinché si possa ripartire. Il sindaco Luigi Brugnaro incontra il cantante in Piazza San Marco in occasione della sua performance. Il cuore della filiera turistica sono le persone, la musica può aiutare a far tornare il sorriso la voglia di cantare e sognare.

Zucchero è contento di dare il suo piccolo contributo e lo fa con il cuore. I lavoratori del mondo dello spettacolo devono ripartire così come ha fatto Venezia dopo il periodo dell’acqua alta, superando le difficoltà con spirito e grande forza d’animo. Il sindaco ipotizza la possibilità di un grande ciclo di concerti che si terranno sull’acqua.