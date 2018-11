Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha recentemente fatto visita all’Associazione AGAPE a Campalto.

L’Associazione AGAPE di Campalto, che opera nel settore dell’assistenza e dell’inserimento sociale delle persone disabili, ha avuto la gioia di accogliere nei propri spazi Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. La visita è stata importante sia per l’associazione che per il territorio, afferma Marco Bellato, presidente della Municipalità di Favaro Veneto, in quanto è fondamentale per loro sentirsi parte della grande realtà che è la Chiesa di Venezia.

Il patriarca Moraglia, che conosceva già la realtà di AGAPE, elogia il calore della casa famiglia, l’importanza che viene data a ogni singola figura al suo interno, operatori ed ospiti ugualmente. Il clima che si respira è infatti quello di una grande famiglia.

La presidente Antonella Nalesso Bagagiolo e gli operatori seguono la vita quotidiana dei sei ragazzi disabili attualmente ospitati dalla struttura, rendendo la comunità una casa accogliente e divertente. Le realtà come AGAPE non sono purtroppo conosciute ed apprezzate come dovrebbero, o spesso ignorate dalle persone che con esse non sono mai venuto in contatto. Come ricorda però Gabriele Bagagiolo, educatore, “aiutare le persone è molto gratificante”.