Chioggia, torna il Palio della Marciliana: programma 2023

Chioggia. Torna il Palio della Marciliana, giunto quest’anno alla sua XXXIII edizione, uno degli appuntamenti più suggestivi e più attesi della nostra città. Grazie alla sapiente regia del Comitato e delle Contrade del Palio e con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Chioggia, il 16, 17 e 18 giugno 2023 Chioggia rivivrà le atmosfere del Trecento con i figuranti, i costumi, le rievocazioni dei fatti storici salienti che hanno segnato il destino della città.

Le 5 Contrade cittadine (Sant’Andrea, San Giacomo, San Martino, San Michele Arcangelo e Montalbano) si sono date da fare. Un enorme lavoro di preparazione durato un anno intero che residenti e turisti avranno il piacere di gustare lungo tutto il terzo fine settimana di giugno.

Le opinioni di sindaco e assessore

Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: “Il Palio è uno degli eventi più attesi della nostra città. Ricordo ancora l’anno scorso, per accogliere i primi crocieristi che sbarcavano a Chioggia abbiamo pensato immediatamente ad una piccola rievocazione del Palio della Marciliana. Ho ancora davanti agli occhi il loro stupore e la loro gioia nel vedere i figuranti indossare gli abiti del Trecento. Le nostre identità passate sono il biglietto da visita per il futuro”.

Elena Zennaro, Assessore alla Cultura del Comune di Chioggia: “Il Palio della Marciliana vede la sua massima esposizione mediatica nei giorni 16-17-18 giugno. Tuttavia, mi fa piacere evidenziare che i volontari che lo rendono così maestoso lavorano tutto l’anno per prepararlo. In particolare nell’ultimo anno le contrade si sono date molto da fare per coinvolgere l’intera Città ed andare oltre i confini nazionali. Grazie ad una splendida sinergia creatasi tra Palio, scuole e Comune abbiamo lavorato molto sulla rete delle Città del sale, con risultati sorprendenti. Complimenti a tutti loro e grazie!”

Il comitato di Chioggia

Sandro Nordio, Presidente del Comitato Palio della Marciliana di Chioggia: “Anche quest’anno come Comitato abbiamo dato ampio rilievo alle scuole, perché questo evento non resti un’iniziativa per i più grandi. Ecco che per tutto l’arco dell’anno scolastico che si è appena concluso abbiamo coinvolto 350 alunni della scuola primaria “Caccin” di Sottomarina e gli studenti degli istituti superiori Cestari e Veronese. I ragazzi più grandi hanno anche partecipato ad un bando della Regione vincendo il primo premio grazie a dei video sugli antichi mestieri realizzati tra le calli di Chioggia”.

Programma

VENERDÌ 16 GIUGNO

Dalle ore 21.30 Benedizione delle Contrade e dei balestrieri ai Santi Protettori, Oratorio della SS. Trinità o “dei Rossi”.

Corteo Storico

Piazza Vigo

Trombe, tamburi e musici del Palio della Marciliana

Gruppo ballo medievale della Marciliana: “Voltati in ca’ Rosina”

Giuramento dei capitani di contrada

Ballo di Montalbano

SABATO 17 GIUGNO: ACCADDE E ACCADE IN CLUGIA

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.30

Vita medioevale in città: I mercanti e pellegrini, le taverne, gli antichi mestieri, le botteghe, il commercio del sale, il popolo, la legge, il lavoro, le musiche, i balli, gli esercizi alle armi con: le contrade, gli osti, gli artigiani, i musici de Clugia, i nobili, le danzatrici, i frati predicatori, i cordai, i venditori d’acqua, le candele, i tamburini, i milites, i trabicoli.

Dalle 21.30 in Piazza Vigo: Corteo storico. Il ballo “l’Amoroso”, del gruppo Ballo Medievale della Marciliana.

Tamburi, trombe e musici del Palio della Marciliana. Incursione genovese, la Città e caduta. Ballo del fuoco, di Montalbano.

DOMENICA 18 GIUGNO: ACCADDE E ACCADE IN CLUGIA

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.30: Vita medioevale in città

Ballo delle tessitrici “La Tessara”

MORESCA VENEXIANA

Dalle 18.00 Palio delle Balestre Grandi tra le Contrade

Dalle 19.30 Entra il Doge nella Città di Clugia

Corteo storico e assegnazione del Palio

dalle 21.00 I Bagordi…nelle e delle Contrade

23.00 Incursione Genovese – Incendio della Torre di Sant’Andrea

LEGGI ANCHE: Palio delle Repubbliche Marinare torna a Venezia